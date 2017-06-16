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Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

17.06.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что пора вылезать из бассейна и идти домой, её дочка расстроилась и сказала своему брату, что «мама жирная». Эллисон решила преподать им урок.

Вернувшись домой, она предложила детям поговорить. «Правда в том, что я не жирная, – сказала Эллисон. – Жирных людей не бывает. Но вот жир у меня действительно есть. У нас всех есть жир. Он защищает наши мышцы и кости и дает нашим телам энергию». Эллисон подчеркнула, что «жир – это не обидное слово в нашем доме». Хотя она не может контролировать то, что происходит за пределами дома, и то, что дети слышат в школе, она решила, что в их семье никто не будет называть людей жирными, чтобы не оскорблять их. «Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат», – убеждена Эллисон. Она поделилась своей историей в Instagram, и она стала вирусной, набрав более 32 тысяч лайков.

Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что время игр закончилось, ее дочка расстроилась и сказала, что «мама жирная»

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

И тогда Эллисон решила преподать детям урок

Сегодня дочка назвала меня жирной.

Она была расстроена, потому что я выгоняла их из бассейна, и она в сердцах сказала брату, что мама жирная.

Я велела ей подняться наверх, чтобы поговорить.

Я: Как ты меня назвала?

Она: Я сказала, что ты жирная, мама. Прости меня.

Я: Ну хорошо, давай поговорим. Дело в том, что я не жирная. Жирных людей не бывает. Но вот жир у меня действительно есть. У нас всех есть жир. Он защищает наши мышцы и кости и дает нашим телам энергию. Вот у тебя есть жир?

Она: Да! Вот тут на животике.

Я: Правильно. У тебя он есть. И у твоего брата он есть.

Её брат: У меня нет жира. Я самый худой. У меня даже мускулы есть.

Я: На самом деле, у каждого человека в мире есть жир. Но у всех нас просто разное его количество.

Её брат: Ладно. У меня есть немного жира, который защищает мои большие мускулы. Но у тебя его больше, чем у меня.

Я: Правильно. У кого-то его много, а у кого-то мало. Но это же не значит, что один человек лучше, чем другой. Понимаете меня?

Оба: Да, мама.

Я: Можете повторить мои слова?

Они: Да! Мы не должны называть людей жирными, потому что они не жирные. Но у каждого есть жир, и это нормально иметь разное количество жира.

Я: Абсолютно верно.

Они: А можно мы вернемся в бассейн?

Я: Нет.

Каждый раз, когда поднимаются подобные темы, мне приходится делать выбор в плане того, как их обсуждать. Жир – это не оскорбительное слово в нашем доме. Если я буду ругать своих детей за то, что они его произносят, то я дам им понять, что это обидное слово, и они будут расти в уверенности, что быть толстым – это недостойно, отвратительно и комично.

Поэтому мы не называем людей «жирными» в нашем доме. Я думаю, что она подхватила эту мысль где-то и от кого-то. Нашим детям можно подавать мысли под любым углом, и это будет происходить всегда: в доме у друзей, где у родителей другие ценности, при просмотре ТВ-шоу или фильмов, при общении в школе, когда они обсуждают чью-то фигуру – все это оседает у них в головах. Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат. И это главнее всего.

Поддержите меня, если это вас зацепило!

Элли

Хотя она не может контролировать то, что происходит за пределами дома, и то, что дети слышат в школе

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Она решила, что в их семье никто не будет называть людей жирными, чтобы не оскорблять их

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

«Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат»

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Эллисон поделилась своей историей в Instagram, и она стала вирусной

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Пост набрал 32 тысячи лайков и массу разных комментариев

Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Некоторые комментарии позитивные и поддерживающие. Но есть и люди, которые не разделяют точку зрения ЭллисонДочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что пора вылезать из бассейна и идти домой, её дочка расстроилась и сказала своему брату, что «мама жирная». Эллисон решила...

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