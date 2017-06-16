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Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете
17.06.2017 11:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что пора вылезать из бассейна и идти домой, её дочка расстроилась и сказала своему брату, что «мама жирная». Эллисон решила преподать им урок.
Вернувшись домой, она предложила детям поговорить. «Правда в том, что я не жирная, – сказала Эллисон. – Жирных людей не бывает. Но вот жир у меня действительно есть. У нас всех есть жир. Он защищает наши мышцы и кости и дает нашим телам энергию». Эллисон подчеркнула, что «жир – это не обидное слово в нашем доме». Хотя она не может контролировать то, что происходит за пределами дома, и то, что дети слышат в школе, она решила, что в их семье никто не будет называть людей жирными, чтобы не оскорблять их. «Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат», – убеждена Эллисон. Она поделилась своей историей в
Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что время игр закончилось, ее дочка расстроилась и сказала, что «мама жирная»
И тогда Эллисон решила преподать детям урок
Хотя она не может контролировать то, что происходит за пределами дома, и то, что дети слышат в школе
Она решила, что в их семье никто не будет называть людей жирными, чтобы не оскорблять их
«Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат»
Эллисон поделилась своей историей в Instagram, и она стала вирусной
Пост набрал 32 тысячи лайков и массу разных комментариев
Некоторые комментарии позитивные и поддерживающие. Но есть и люди, которые не разделяют точку зрения Эллисон
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Когда Эллисон Кимми напомнила детям, что пора вылезать из бассейна и идти домой, её дочка расстроилась и сказала своему брату, что «мама жирная». Эллисон решила...
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