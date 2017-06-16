Дочка назвала свою маму «жирной», и ответ матери сразу стал предметом дискуссий в интернете

Сегодня дочка назвала меня жирной. Она была расстроена, потому что я выгоняла их из бассейна, и она в сердцах сказала брату, что мама жирная. Я велела ей подняться наверх, чтобы поговорить. Я: Как ты меня назвала? Она: Я сказала, что ты жирная, мама. Прости меня. Я: Ну хорошо, давай поговорим. Дело в том, что я не жирная. Жирных людей не бывает. Но вот жир у меня действительно есть. У нас всех есть жир. Он защищает наши мышцы и кости и дает нашим телам энергию. Вот у тебя есть жир? Она: Да! Вот тут на животике. Я: Правильно. У тебя он есть. И у твоего брата он есть. Её брат: У меня нет жира. Я самый худой. У меня даже мускулы есть. Я: На самом деле, у каждого человека в мире есть жир. Но у всех нас просто разное его количество. Её брат: Ладно. У меня есть немного жира, который защищает мои большие мускулы. Но у тебя его больше, чем у меня. Я: Правильно. У кого-то его много, а у кого-то мало. Но это же не значит, что один человек лучше, чем другой. Понимаете меня? Оба: Да, мама. Я: Можете повторить мои слова? Они: Да! Мы не должны называть людей жирными, потому что они не жирные. Но у каждого есть жир, и это нормально иметь разное количество жира. Я: Абсолютно верно. Они: А можно мы вернемся в бассейн? Я: Нет. Каждый раз, когда поднимаются подобные темы, мне приходится делать выбор в плане того, как их обсуждать. Жир – это не оскорбительное слово в нашем доме. Если я буду ругать своих детей за то, что они его произносят, то я дам им понять, что это обидное слово, и они будут расти в уверенности, что быть толстым – это недостойно, отвратительно и комично. Поэтому мы не называем людей «жирными» в нашем доме. Я думаю, что она подхватила эту мысль где-то и от кого-то. Нашим детям можно подавать мысли под любым углом, и это будет происходить всегда: в доме у друзей, где у родителей другие ценности, при просмотре ТВ-шоу или фильмов, при общении в школе, когда они обсуждают чью-то фигуру – все это оседает у них в головах. Наша родительская задача – оставаться самым громким, самым убедительным, позитивным и последовательным голосом, который они слышат. И это главнее всего. Поддержите меня, если это вас зацепило! Элли