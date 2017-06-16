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Один мужчина возвращался домой из командировки чуть раньше, чем планировал…

17.06.2017 13:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Один мужчина возвращался домой из командировки чуть раньше, чем планировал…

Один мужчина возвращался домой из командировки чуть раньше, чем планировал. Было за полночь, и он взял в аэропорту таксиста, предварительно спросив его, не захочет ли тот быть его свидетелем. Мужчина подозревал, что у его жены есть любовник, и он хотел поймать их на горячем.

Получив купюру в 100 долларов, таксист охотно согласился. Машина бесшумно подъехала к дому, и оба они на цыпочках прокрались в спальню. Мужчина резко включил свет и сдернул с кровати одеяло. Таки-да! На супружеском ложе лежала его жена с другим мужчиной!

Обманутый муж в ярости приставил пистолет к голове голого любовника.

«Не делай этого! – истошно закричала его супруга. – Я солгала тебе, когда сказала, что получила наследство от покойной тетушки. Это он заплатил за Chevrolet Corvette, который я тебе подарила. Это он купил нам яхту и домик у озера. Это он заплатил за членство в гольф-клубе, и он это он ежемесячно оплачивает наши счета!»

Удивленный и потрясенный мужчина опустил пистолет. Затем он оглянулся на таксиста и спросил: «Вот что бы вы сейчас сделали?»

Таксист быстро ответил: «Я бы прикрыл его задницу одеялом, чтобы он, не дай Бог, не простудился».Один мужчина возвращался домой из командировки чуть раньше, чем планировал…

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Один мужчина возвращался домой из командировки чуть раньше, чем планировал. Было за полночь, и он взял в аэропорту таксиста, предварительно спросив его, не захочет...

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