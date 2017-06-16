30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Глаза – зеркало души. Эта фраза идеально отражает наши ощущения, когда мы встречаемся с чьим-то взглядом и «зацепляемся» за него. Французский фотограф Реан может похвастаться огромным опытом работы именно с такими моментами.





В своих работах Реан обращается к интуиции и воображению зрителя, ему удается затронуть особый уровень чувствительности человека. На каждом снимке хочется остановиться подольше, чтобы, заглядывая в глаза того, кто изображен на нем, попытаться прочитать его мысли.

Нет необходимости в словах: просто разглядывая подробности сетчатки и выраженность зрачка в сочетании с тонким прочерком линий, залегших в углах глаз, можно попробовать заглянуть человеку в душу.

Фуок, 7 лет





Представитель национального меньшинства Чам (Вьетнам).

Ее прадед был французом.

Арзу, 10 лет





Арзу показывает фокусы на улицах Джайпур

Ребенок, встреченный в Варанаси (Индия)





103-летняя женщина из этнической группы Ренгао (Вьетнам)





Садху из Раджастхана





Пожилая женщина из Варанаси





Сунг, 4 года





Пожилая женщина из этнической группы Хмонг с фиолетовым красителем на руках





Маленький мальчик из национального меньшинства Та Oи (Вьетнам)





Садху из Варанаси





Счастливый человек, встреченный на улицах Гаваны





Девушка из Джайсалмер (Раджастан)





Пожилая женщина из этнической группы Ко Ту (Вьетнам)





Пожилая женщина из этнической группы Па Ко (Вьетнам)





Пожилой мужчина из этнической группы Хре (Вьетнам)





Глаза Кубы





Буй Тхи Ксонг, 78 лет





Маленькая девочка из народности Баджао, встретившаяся на острове неподалеку от Борнео





Девочка, встреченная на дороге на севере Вьетнама





Маленькая девочка из народности Хмонг (Вьетнам)





101-летняя женщина из этнической группы Ко Ту





Глаза Марокко, Касабланка





Человек из Джайпура (Раджастхан, Индия)





Мальчик из Варанаси (Индия)





Пожилая женщина из этнической группы Хмонг (Вьетнам)





Маленькая девочка из этнической группы Хмонг





Пожилая женщина из народности Ко Ту





Глаза Джайпура





Пожилая женщина, встретившаяся в Хой Ан (Вьетнам)





Кубинец, курящий сигару





Сайт: rehahnphotographer.com

Текст: Flytothesky.ru