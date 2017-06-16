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30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

17.06.2017 12:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Глаза – зеркало души. Эта фраза идеально отражает наши ощущения, когда мы встречаемся с чьим-то взглядом и «зацепляемся» за него. Французский фотограф Реан может похвастаться огромным опытом работы именно с такими моментами.

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

В своих работах Реан обращается к интуиции и воображению зрителя, ему удается затронуть особый уровень чувствительности человека. На каждом снимке хочется остановиться подольше, чтобы, заглядывая в глаза того, кто изображен на нем, попытаться прочитать его мысли.

Нет необходимости в словах: просто разглядывая подробности сетчатки и выраженность зрачка в сочетании с тонким прочерком линий, залегших в углах глаз, можно попробовать заглянуть человеку в душу.

Фуок, 7 лет

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Представитель национального меньшинства Чам (Вьетнам).
Ее прадед был французом.

Арзу, 10 лет

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Арзу показывает фокусы на улицах Джайпур

Ребенок, встреченный в Варанаси (Индия)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

103-летняя женщина из этнической группы Ренгао (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Садху из Раджастхана

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из Варанаси

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Сунг, 4 года

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из этнической группы Хмонг с фиолетовым красителем на руках

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Маленький мальчик из национального меньшинства Та Oи (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Садху из Варанаси

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Счастливый человек, встреченный на улицах Гаваны

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Девушка из Джайсалмер (Раджастан)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из этнической группы Ко Ту (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из этнической группы Па Ко (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилой мужчина из этнической группы Хре (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Глаза Кубы

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Буй Тхи Ксонг, 78 лет

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Маленькая девочка из народности Баджао, встретившаяся на острове неподалеку от Борнео

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Девочка, встреченная на дороге на севере Вьетнама

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Маленькая девочка из народности Хмонг (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

101-летняя женщина из этнической группы Ко Ту

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Глаза Марокко, Касабланка

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Человек из Джайпура (Раджастхан, Индия)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Мальчик из Варанаси (Индия)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из этнической группы Хмонг (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Маленькая девочка из этнической группы Хмонг

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина из народности Ко Ту

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Глаза Джайпура

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Пожилая женщина, встретившаяся в Хой Ан (Вьетнам)

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Кубинец, курящий сигару

30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

Сайт: rehahnphotographer.com

Текст: Flytothesky.ru30 фото, доказывающих, что глаза — это зеркало души

 
 
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Глаза – зеркало души. Эта фраза идеально отражает наши ощущения, когда мы встречаемся с чьим-то взглядом и «зацепляемся» за него. Французский фотограф Реан может...

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