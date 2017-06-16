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Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

17.06.2017 15:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Способы, с помощью которых животные ухитряются спрятаться на самом видном месте или мимикрировать под другие виды, действительно удивительны. Такой природный камуфляж – один из самых гениальных механизмов выживания. Просто представьте себе, что везде на нашей планете, от засушливых пустынь Африки до самых темных глубин океана, есть множество животных, физиология которых делает их почти полностью невидимыми в определенных обстоятельствах.

Достаточно ли вы зоркий человек, чтобы обнаружить этих хитрых существ в их естественной среде обитания?

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

1. Рыба австралийская брахалутера

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

2. Морской ёрш

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

3. Средиземноморский осьминог

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

4. Рыжая летучая мышь

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

5. Сипуха

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

6. Насекомое палочник из отряда привиденьевых

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

7. Бабочка лунка серебристая

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

8. Птичка козодой

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

9. Белая куропатка

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

10. Снежный барс

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

11. Хамелеон

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

12. Паук наматывающийся

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

13. Зеленый палочник

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

14. Изменчивая квакша

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

15. Морской конек-пигмей

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

16. Мадагаскарский плоскохвостый геккон

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

17. Листовая жаба

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

18. Листохвостый геккон

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

19. Виргинский филин

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

20. Гусеница Common Baron

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

21. Лиственный морской дракон

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

22. Насекомое листотел

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

23. Бабочка

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

24. Калифорнийский палочник

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

25. Трубкорыл или рыба-призракСможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Способы, с помощью которых животные ухитряются спрятаться на самом видном месте или мимикрировать под другие виды, действительно удивительны. Такой природный...

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