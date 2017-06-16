Сможете найти замаскированных животных на этих фотографиях?

Способы, с помощью которых животные ухитряются спрятаться на самом видном месте или мимикрировать под другие виды, действительно удивительны. Такой природный камуфляж – один из самых гениальных механизмов выживания. Просто представьте себе, что везде на нашей планете, от засушливых пустынь Африки до самых темных глубин океана, есть множество животных, физиология которых делает их почти полностью невидимыми в определенных обстоятельствах.

Достаточно ли вы зоркий человек, чтобы обнаружить этих хитрых существ в их естественной среде обитания?





1. Рыба австралийская брахалутера





2. Морской ёрш





3. Средиземноморский осьминог





4. Рыжая летучая мышь





5. Сипуха





6. Насекомое палочник из отряда привиденьевых





7. Бабочка лунка серебристая





8. Птичка козодой





9. Белая куропатка





10. Снежный барс





11. Хамелеон





12. Паук наматывающийся





13. Зеленый палочник





14. Изменчивая квакша





15. Морской конек-пигмей





16. Мадагаскарский плоскохвостый геккон





17. Листовая жаба





18. Листохвостый геккон





19. Виргинский филин





20. Гусеница Common Baron





21. Лиственный морской дракон





22. Насекомое листотел





23. Бабочка





24. Калифорнийский палочник





25. Трубкорыл или рыба-призрак





Текст: Flytothesky.ru