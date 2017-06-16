Психологи говорят, что пары счастливее тогда, когда они проводят больше времени, обсуждая значимые темы, нежели просто перекидываются парой дежурных фраз. Это означает, что вы действительно разговариваете со своим партнером о вещах, которые важны и интересны. Разумеется, исследователям еще предстоит сделать вывод о том, счастливы ли люди, потому что они могут говорить на такие темы, или они говорят на такие темы, потому что счастливы и доверяют друг другу. В любом случае «настоящая беседа» в отношениях очень важна. Одной из привилегий быть в совершенных отношениях является способность обсуждать темы, которых вы, вероятно, избегаете на ранних этапах знакомства. Вот эти 9 вещей, о которых всегда разговаривают счастливые пары:





1. Щекотливые и деликатные моменты

Если вы не можете поделиться моментами и вопросами, вызывающими ваше смущение, со своим партнером, кому еще тогда вы сможете их рассказать? У счастливых пар такого табу нет, они делятся всем, даже самым сокровенным.

2. Политические взгляды

Как вы действительно относитесь к следующим выборам или новому закону? Вам не обязательно соглашаться друг с другом. Хорошие отношения позволяют обеим сторонам обсуждать свои собственные взгляды и принципы, не принимая слишком лично противоположную точку зрения.

3. Опасения и неуверенность

Страхи и опасения – это не фобии в данном контексте. Это то, что вас беспокоит и не дает спокойно и крепко спать. Что вас съедает изнутри? Что вы хотите улучшить? Есть ли у вас скелеты в шкафу? Обговаривая это, вы не становитесь более уязвимыми, а скорее понятыми и понимающими.

4. Ваше детство

Спросите своего партнера, каким он был ребенком. Легко ли он заводил друзей? Какие игры любил? Были ли у него проблемы в школе? Воспоминания о детстве могут стать веселым разговором и забавными воспоминаниями. А еще они также могут дать представление о том, каким был ваш партнер.

5. Прошлые отношения

Вы можете сказать, что мало кому приятно выслушивать своего партнера, изливающего душу о бывшем или бывшей. Разумеется, существует разница между страданиями и тоской по прошлому и просто констатацией факта того, что произошло. Мудрые счастливые пары умеют деликатно говорить о том, почему прошлые отношения закончились, не сравнивая нынешнего партнера с предыдущим.

6. Семейные связи

Понимание воспитания человека и его отношений с родителями (родственниками) имеет немаловажное значение для понимания его нынешнего отношения к семье. Если вы рассматриваете свое будущее с этим человеком, обратите внимание на данный аспект. Почему он возмущается своей матерью? Почему он ближе к своим сестрам, чем к братьям? Как он относится к семейным встречам за ужином?

7. Текущие события

В эпоху информационной перегрузки практически невозможно оставаться в курсе всего происходящего вокруг нас. И тут помогает «командная работа»: спросите своего партнера о его мнении, скажем, об экономике или региональной политике, и вы сможете почерпнуть немало интересной информации. А от вас он, например, получит дополнительные знания о науке или медицине.

8. Фильмы

По сравнению с политикой и личными страхами обсуждение фильмов может показаться довольно малозначимой темой. Однако психологи включают её в категорию «глубоких», когда люди активно обсуждают и дискутируют по поводу сюжета или мотивации героев, а не привлекательности голливудских актеров.

9. Будущее

Вопросы будущего могут быть и пугающими, и вдохновляющими. Это не значит, что вы должны оказывать давление на партнера, навязывая ему планы о браке и детях, но о таких моментах всё же следует говорить открыто и напрямую, чтобы знать мечты, цели и устремления друг друга и находить точки соприкосновения.

Текст: Flytothesky.ru