Три важных урока, которые вы сможете усвоить во время утренней пробежки

Чему учит утренняя пробежка. Три урока





Первый урок: второе дыхание

Как же тяжело бегать по утрам!.. Дыхание сбивается, ноги ватные, шатает из стороны в сторону… А впереди еще половина задуманного маршрута. Поставил себе цель и не справился.

«Ладно, давай не сегодня. Может завтра получится», — говоришь себе. А потом думаешь: «Ну, неужели не смогу еще вон до того дерева добежать?! Еще пару минут…»

И бежишь. Бежишь из вредности. Бежишь из принципа. Просто бежишь, сосредоточенно, чтобы не споткнуться и не упасть, и следишь внимательнее за дыханием: «Вдох… три шага… выдох… три шага… еще немного до того дерева… вдох… просто дыши и беги…выдох…»

И вдруг тебе становится легче бежать! Ты даже не заметил, как это произошло. Дыхание стабилизировалось. Ноги уже увереннее двигаются. Открылось второе дыхание. Еще пару минут назад был готов упасть, остановиться, уйти домой, но вот ты бежишь и тебе легко. Легко!

Как часто люди бросают дело на полпути. Дело, такое желанное и важное. Как горели глаза и чесались руки поскорее взяться за работу, сколько идей постоянно рождалось в голове!

Но вот появляется первая трудность, за ней вторая. И человек скорбно отказывается от своей мечты. Почему? Разве потому, что трудно? Он ведь знал, что будет трудно. В чем дело? Почему он сдаётся? Причин множество, но все их можно объединить одним словом: негативизм. Человек уверен, что дальше будет еще хуже.

Отсюда рождается неуверенность в своих силах, страх ошибиться и желание спрятаться в свое обыденное ленивое существование, так как там всё предсказуемо.

Эффективным лекарством от негативизма может стать знание о принципе второго дыхания. В Испании есть такая поговорка: «Самый темный час перед рассветом». Если тебе тяжело, значит скоро станет легче. Нужно только проявить немного воли и упорства, и со временем организм начинает адаптироваться, формируются новые навыки, необходимые именно в этой ситуации, и плавно переходящие в привычки.

И вот однажды утром ты с удивлением замечаешь: «А дистанция что-то маловата. Надо бы увеличить время для пробежки».

Второй урок: осознанность

Лучшее место для бега — это парк. Воздух свежий и чистый, цветы и деревья радуют глаз, прохожие не путаются под ногами, потому что их практически нет в это время суток. И, конечно, бежать лучше всего по земле: она пружинит, не создается чрезмерная нагрузка на позвоночник, появляется возможность теснее соприкоснуться с природой и присутствует некий эффект новизны, что доставляет дополнительное удовольствие.

Дело в том, что земля как правило не ровная: есть небольшие и большие холмики, ямы, спуски и подъемы. Если это не ухоженная и не покрытая искусственным дерном лужайка, а, например, лес, то трава здесь также участвует в создании определенной рельефности местности, так как растет пучками и неравномерно.

При беге необходимо эту рельефность учитывать, чтобы не навернуться и не повредить себе конечности. Также нельзя забывать о дыхании, иначе легкие и сердце вместо того, чтобы работать слаженной командой, просто выведут из строя весь организм.

Эта сосредоточенность на процессе бега представляет собой реализацию принципа «здесь и сейчас», что в свою очередь ведет к повышению осознанности. Осознанность — это глубокое и комплексное понятие, которое трудно описать и которое можно понять, только прочувствовав на себе.

В чем осознанность проявляется? Это понятие связано не только с тем, что человек ощущает в себе самом. Вообще физическая активность способствует тому, чтобы лучше чувствовать свое тело. Однако при более осознанном восприятии мироощущение становится объемным, богатым. Начинаешь видеть то, на что раньше не обращал внимания, слышать то, что до этого пропускал мимо ушей, потому что был слишком занят внутренним самокопанием.

Человек зачастую отказывается от проживания настоящего момента в пользу тяжелых мыслей по поводу прошлых неудач или опасений насчет будущего. Осознанность дает каждому шанс вернуться к своему настоящему, ведь только в настоящем заключено всё счастье и смысл жизни. Жизнь — это то, происходит сейчас.

Третий урок: агрессия

Наверняка каждый, кто хоть раз бывал в тренажерном зале или смотрел трансляцию Олимпиады по телевизору, видел с каким выражением лица спортсмены поднимают свои тяжелые штанги, кидают копье, прыгают, бегают и т. д.

У них очень злое выражение. Помимо того, что они чрезвычайно сосредоточены на процессе выполнения своего рекорда, они также излучают бешеную энергию, целеустремленность, настойчивость, смелость и … агрессию.

Именно агрессия дает зародится и выплеснуться этой бешеной энергии, а спортсмен просто находит ей конструктивное применение. Агрессия снимает такие психологические барьеры, как страх и скованность. Человек, которого серьезно разозлили, ничего не боится и готов совершать такие поступки, на которые никогда бы не решился в обычном своем состоянии.

О таких поступках обычно жалеют, потому что агрессия вышла из-под контроля. Одним из действенных способов контроля агрессии является целенаправленное ее использование, например в беге.

Многие люди любят прокручивать в голове различные варианты мести человеку, который их обидел, или переживать одну и ту же проблему, раз за разом приукрашивая ее новыми непреодолимыми обстоятельствами и негативными последствиями. Эта внутренняя борьба истощает как на эмоциональном, так и на физическом плане, потому что агрессия, зародившись, должна выплеснуться, нужны активные действия. А мысли и переживания — это все-таки не действия, а скорее наоборот, полное бездействие. И, разумеется, пускаться в драку с каждым — это тоже не выход. Это статья Уголовного кодекса.

Выход здесь простой — это бег. Во время бега можно представлять всё, что так раздражает, выводит из себя, рисовать в воображении немыслимые сцены битв со своими врагами. Опыт спортсменов наглядно показывает: верно реализованная агрессия приносит социально одобряемые результаты. Что касается утренней пробежки, то такими результатами становятся отличная фигура, прекрасное самочувствие, повышение выносливости и стойкости к простудным заболеваниям, уважение родным и близких.

Конечно, утренний бег — это не панацея от всех невзгод. Это всего лишь возможность. А вот возможность для чего — для укрепления здоровья, для повышения стрессоустойчивости, для раскрытия своего внутреннего потенциала, для роста самооценки — это каждый решает сам для себя.

Текст: Flytothesky.ru