Как потерять уважение каждого знака зодиака

У всех нас есть люди, глубоко нами уважаемые и ценимые. А как насчет черт характера, которые вы не в состоянии выносить? При наличии таких характеристик вы просто перестаете уважать их обладателя, и ничто не может заставить вас относиться к нему иначе. Каждый знак зодиака теряет уважение к людям по разным причинам. Какими эти причины могут быть?





1. Овен

Овен не выносит трусоватых людей, убегающих с поля боя. Сам он в своей жизни никогда не откажется ни от одного сражения и считает, что и остальные люди не должны пасовать, а смело смотреть в глаза проблемам и неприятностям. Все, чего Овен добился в своей жизни, – это результат его усилий, работы и напористости. Люди ненастойчивые, слабые и отступающие в критические моменты полностью лишены его уважения.

2. Телец

Телец ненавидит иметь дело с темпераментными личностями, любящими конкурировать. Он – человек спокойный, потому не любит угадывать настроения и пытаться подстроиться под шквал непонятных ему эмоций. Конечно, Телец тоже может быть эмоциональным, но он знает, когда уместно свои эмоции выражать, а когда нет.

3. Близнецы

Близнецы очень гордятся тем, что живут в основном страстями и впечатлениями. Мало того, что их жизнь – это сплошной праздник, они хотят, чтоб в их окружении тоже были такие же праздничные люди. Близнецы теряют интерес и уважение к скучным, пресным и рациональным личностям. У вас может быть ужасный характер, но если с вами весело, то Близнецы навсегда ваши.

4. Рак

Рак долго испытывает людей, прежде чем допустить их в свой уязвимый и уютный мир. Чтобы заслужить расположение этого знака, вы должны быть отзывчивым и душевным человеком. Человек, лишенный эмпатии, или человек-циник моментально лишится его уважения. Рак – существо домашнее и семейное, он не выносит быстро движущихся и легких на подъем людей, которые постоянно находятся в поисках.

5. Лев

Лев любит веселье и непринужденную обстановку. Он не приемлет серьезных и сдержанных людей, а точнее у него сразу возникает к ним стойкая (и взаимная) неприязнь. Лев также ценит комплименты и похвалы, открытое и непринужденные общение, следовательно, закрытый, скрытный и эмоционально скупой человек вызовет у этого знака полное отторжение.

6. Дева

Дева ненавидит эгоистичных людей всем сердцем. Любой, кто всеми путями добивается признания и комплиментов, теряет её уважение. Она терпеть не может людей, жаждущих быть в центре внимания любой ценой. Ей также сложно с теми, кто играет не по правилам или не обращает внимание на мелочи и детали. Если вы не цените скрупулезность и аккуратность, то Дева не ценит вас.

7. Весы

Весы тоже на дух не переносят эгоистичных людей и будут делать все возможное, чтобы не пускать их в свой круг. Они считают, что жизнь – это баланс, где нужно уметь адекватно брать и отдавать, и если вы берете больше, нежели отдаете, то в глазах Весов заслуживаете только презрения. Кроме того, полное неприятие у Весов вызывают люди-манипуляторы.

8. Скорпион

Скорпион фанатично пытается окружить себя искренними людьми, которые не носят маски и не притворяются. Фальшивые и поверхностные люди вызывают у этого знака полное отторжение и даже отвращение. Скорпион не уважает тех, кто лжёт, кто снисходительно к нему относится или (упаси Бог) пытается им воспользоваться в своих интересах.

9. Стрелец

Стрелец знает, что существует разница между страхом и малодушием. Он понимает, что все чего-то боятся, но если вы трус – то уважать Стрелец вас не сможет. Страх – это естественная реакция человека, а малодушие – это склад характера, и это Стрельцу чуждо. Стрелец также не выдерживает нервозных и беспокойных людей, которые постоянно и по любому поводу волнуются и паникуют.

10. Козерог

Козерог – очень независимый человек, который знает, как позаботиться о себе и справиться с проблемами. Людей незрелых и неспособных контролировать свою жизнь он откровенно презирает. Именно поэтому Козерог не выносит тех, кто вечно ноет, жалуется и требует бесконечной помощи и поддержки без веских на то причин.

11. Водолей

Будучи открытым и прогрессивным человеком, Водолей, что вполне объяснимо, не любит окружать себя невежественными, косными и нетерпимыми людьми. Он знает, что такие люди не желают меняться и ненавидят перемены в целом, а это вызывает у него неприятие. Водолей также очень логичен, потому не уважает тех, кто не контролирует свои эмоции. Она не хочет иметь дело с легкомысленными и неустойчивыми личностями, которые принимают решения только сердцем, забывая о разуме.

12. Рыбы

Рыбы всегда держатся подальше от людей, которые зациклены на себе и мало интересуются другими. Этот знак интуитивен, эмоционален и отзывчив, и если вы не демонстрируете такие же качества, то уважения от Рыб вам не дождаться. У Рыб также нет привязанности к миру материальному, потому если вы будете слишком много беспокоиться о деньгах или вещах, интереса у этого знака вы не вызовете.

Текст: Flytothesky.ru