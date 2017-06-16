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Девушка, которая уж точно умеет хранить секреты

17.06.2017 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Девушка, которая уж точно умеет хранить секреты

Как-то раз на одном званом приеме разговорилась группа гостей. Они затронули очень противоречивую и взрывоопасную тему о том, кто больше заслуживает доверия: мужчины или женщины.

«Нет ни единой женщины, – сказал высокомерно один джентльмен, поджав губы. – Которая умела бы хранить тайну».

«Вот вы абсолютно неправы, – парировала одна очень молодящаяся леди. – Я никому не выдаю свой возраст с тех пор, как мне исполнился 21 год».

«Все равно вы когда-нибудь проговоритесь, я уверен», – настаивал надменный джентльмен.

«Да ни за что! – возмущенно воскликнула леди. – Если женщина хранит тайну вот уже двадцать семь лет, она будет хранить её до конца жизни».Девушка, которая уж точно умеет хранить секреты

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как-то раз на одном званом приеме разговорилась группа гостей. Они затронули очень противоречивую и взрывоопасную тему о том, кто больше заслуживает доверия:...

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