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Девушка, которая уж точно умеет хранить секреты
17.06.2017 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как-то раз на одном званом приеме разговорилась группа гостей. Они затронули очень противоречивую и взрывоопасную тему о том, кто больше заслуживает доверия: мужчины или женщины.
«Нет ни единой женщины, – сказал высокомерно один джентльмен, поджав губы. – Которая умела бы хранить тайну».
«Вот вы абсолютно неправы, – парировала одна очень молодящаяся леди. – Я никому не выдаю свой возраст с тех пор, как мне исполнился 21 год».
«Все равно вы когда-нибудь проговоритесь, я уверен», – настаивал надменный джентльмен.
«Да ни за что! – возмущенно воскликнула леди. – Если женщина хранит тайну вот уже двадцать семь лет, она будет хранить её до конца жизни».
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Как-то раз на одном званом приеме разговорилась группа гостей. Они затронули очень противоречивую и взрывоопасную тему о том, кто больше заслуживает доверия:...
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