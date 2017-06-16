8 опасных черт характера в потенциальном партнере

У людей могут быть определенные черты характера, которые делают жизнь и общение с ними невыносимыми.





Если вы находитесь в поисках партнера, будьте внимательны и остерегайтесь именно таких проявлений их личности, чтобы вовремя сделать для себя выводы. Конечно же, выбор в конечном итоге за вами.

1. Постоянное раздражение





Гнев сам по себе не опасен и не трагичен, это просто нормальная человеческая реакция, поддающаяся контролю. Однако состояние постоянного раздражения и обиды – это уже серьезный случай. Таким людям всегда кажется, что весь мир им что-то должен, и они бесконечно злятся. Они выходят из себя моментально и без предупреждения и могут сердиться почти на все, словно постоянно ищут для этого причину. Если вы выберете себе партнера, у которого есть проблемы с контролем гнева, будьте готовы жить рядом с вулканом. В худшем случае вам даже придется пребывать в постоянном страхе.

2. Позиция жертвы и обвинения в чужой адрес





Люди, которые постоянно занимают позицию жертвы, обычно отказываются нести ответственность за все свои действия. Они убеждены, что это чья угодно, но только не их вина, а они просто пострадавшие. Они даже могут втайне наслаждаться ситуацией, потому что люди начинают их жалеть. Имидж жертвы – это их защитная и оборонительная позиция, дающая им чувство безопасности. Если вы найдете такого партнера, то готовьтесь тянуть на себе ответственность за все, что пойдет не так.

3. Фанатик контроля





Такие люди также чувствуют себя в безопасности, когда они контролируют ситуацию и все вокруг. Как правило, у них огромные проблемы с доверием. Они не умеют взаимодействовать с детьми, потому что как раз детей сложнее контролировать, и это порождает ощущение бессилия. У таких людей крайне легко вызвать ревность, и если ваш партнер окажется фанатиком тотального контроля, то доверия с его стороны не ждите.

4. Неверность





Обратите внимание на моральные ценности и склонность к банальной неверности. Если вы не собираетесь терпеть беспринципного в этом плане партнера, то даже не надейтесь выстроить прочные с ним отношения, не говоря уж о доверии. Кстати, не питайте иллюзий, что лично с вами такой человек наверняка изменится.

5. Незрелость





Мы все становимся старше, но не все взрослеют. Незрелая личность обычно боится ответственности, думает исключительно о себе и предпочитает игнорировать последствия своих действий, потому что такой человек знает, что всегда есть кто-то, к кому он может побежать за помощью. Если ваш партнер так и не вырос, он будет эмоционально и морально сидеть на вашей шее. Через некоторое время вы обнаружите, что вы няня взрослого ребенка, которого нужно баловать, а не равноправный партнер.

6. Эмоциональная закрытость





Некоторые люди очень боятся раскрыться и проявить свои чувства или просто не знают (не умеют), как это сделать. Большую часть времени они эмоционально недоступны, особенно когда переживают трудные времена. Если ваш партнер окажется именно таким, вы не сможете делиться с ним своими радостями и печалями или пытаться поддержать его. Вы вложите в эти попытки все свои силы, но в результате вряд ли чего-то достигнете. Вы будете жить с холодной стеной, и это очень тягостно.

7. Продолжающиеся страдания по поводу прошлых отношений





Если ваш партнер так и не оправился от предыдущих отношений, он будет не готов любить вас, поскольку эмоционально все еще живет в прошлом и по-прежнему рефлексирует над ним. Вы можете оказаться просто тем человеком, который может временно заполнить пустоту в его сердце. Может быть, еще не время, может быть, вы должны позволить ему сначала «выздороветь», а потом только пытаться строить отношения.

8. Детские психологические травмы





К сожалению, детство некоторых людей нельзя назвать светлым и счастливым. В нем могло присутствовать физическое, эмоциональное и даже сексуальное насилие. Такие детские психологические травы имеют жесточайшие последствия. Мрачная тень болезненного прошлого может помешать этим людям принять другого человека в качестве партнера и полюбить его.

Не судите таких людей, но и организовывать миссию по их спасению ценой собственной жизни тоже не стоит.

Когда вы находитесь в поисках партнера, вам придется честно спросить себя, готовы ли вы решать проблемы, которые могут возникнуть, если вы выберете себе человека хотя бы с одной из вышеперечисленных черт.

Текст: Flytothesky.ru