Эти 3 фактора мешают похудеть большинству людей

Большинству людей для похудения нужно сделать всего 2 вещи: перейти на здоровое питание и выполнять физические упражнения. Если же при этих условиях не наблюдается никаких положительных изменений, ищите другие причины лишнего веса.





Первое, что обычно приходит на ум в таких случаях: «плохие гены». Их принято винить во всем, но на самом деле они не определяют нашу судьбу. Некоторые гены действительно могут предрасполагать к ожирению, диабету типа 2 или сердечным заболеваниям. Но 90% здоровья зависит от нашего образа жизни и среды, в которой мы живем. Самое глупое убеждение – то, что под воздействием «плохих генов» мы обречены стать толстыми и больными.

Склонность к ожирению зависит от 32 различных генов. Даже если вы являетесь «уникумом», который имеет сразу все 32 гена, они отвечают только за 10 кг лишнего веса. Мы сами часто создаем условия для ожирения, употребляя продукты с большим содержанием сахара и муки. Тяга к сахару сродни кокаиновой зависимости. Стимуляция сахаром рецепторов дофамина в мозге перекрывает механизм самоконтроля и приводит к наркомании.

Естественно, что ваши биохимические реакции могут отличаться от реакций других людей. Но вместо того чтобы беспокоиться о своих генах, обратите внимание на другие факторы.

1. Рафинированное растительное масло

Большое значение имеет тип жира, который вы употребляете. Растительные масла, богатые кислотой Омега-6, попадают в категорию «плохих жиров», которых следует избегать. Только органическое мясо и дикая рыба с высоким содержанием Омега-3 способны уменьшить воспалительные процесс и помочь похудеть. Если вы не исключите из рациона рафинированные растительные масла, то бороться с ожирением будет гораздо труднее.

Здоровый кишечник – это не просто отсутствие метеоризма или изжоги, а нормальный баланс вредных и полезных бактерий. В результате постоянного употребления Омега-6 этот баланс нарушается, что приводит к производству липополисахаридов, которые вызывают воспаление, резистентность к инсулину и способствуют увеличению веса.

2. Гипотиреоз

Пониженная функция щитовидной железы является причиной ожирения в 20% случаев. Причем ее обнаруживают, как правило, позже других.

Виновниками гипотиреоза могут быть пестициды, тяжелые металлы, дефицит питательных веществ (селена, цинка, йода).

Если у вас есть подозрение, что причиной ожирения является дисфункция щитовидной железы, сдайте анализы на тиреотропный гормон, свободные T3 и T4, тиреоидную пероксидазу и антитела к тиреоглобулину. Некоторым людям может потребоваться сделать специальный тест на обратный тиреоидный гормон. Даже если другие тесты показывают нормальные результаты, повышенный уровень обратного T3 означает, что ваша щитовидная железа работает неправильно.

В этом случае надо ограничить употребление сырой капусты и всех крестоцветных овощей. Они содержат соединения «гойтрогены», блокирующие работу щитовидной железы. Зарегистрирован случай, когда женщина после регулярного потребления сырой капусты попала в больницу с гипотиреоидной комой.

Чрезмерное воздействие фтора и хлора создает дефицит йода. А если нужен дополнительный цинк и селен, ешьте семена тыквы и орехи. Но помните, что лечение болезней щитовидной железы – сложный процесс, требующий обращения к специалисту.

3. Токсины из окружающей среды

Исследования на животных показывают, что токсичные химические вещества могут вызывать увеличение веса, независимо от питания и физических упражнений.

Пестициды, бисфенол А, ртуть, свинец нарушают метаболизм. Они содержатся в косметике, мыле, шампунях, дезодорантах, бытовых чистящих средствах, пластиковых контейнерах для хранения продуктов питания, мебели, матрасах и коврах.

Вещества «атразин» и «дихлордифенилдихлорэтилен», обнаруженные в воде и продуктах питания, увеличивают резистентность к инсулину и массу тела.

Фталаты, связанные с ожирением, содержатся в освежителях воздуха и средствах личной гигиены. Полностью исключить поступление токсинов не удастся. Можно говорить лишь об ограничении их количества.

Используйте фильтры для воды, внимательно изучайте состав косметических продуктов и ешьте меньше полуфабрикатов.

Текст: Flytothesky.ru