|
Эта задача из детской книги заставила интернет-аудиторию спорить. Сможете найти подвох?
17.06.2017 21:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на страницах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии