Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на страницах Flytothesky.ru , если бы не одно «но». Сможете найти подвох и дать правильный ответ? Тогда вперед!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эта задача из детской книги заставила интернет-аудиторию спорить. Сможете найти подвох? Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на...