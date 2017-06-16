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Эта задача из детской книги заставила интернет-аудиторию спорить. Сможете найти подвох?

17.06.2017 21:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на страницах Flytothesky.ru, если бы не одно «но». Сможете найти подвох и дать правильный ответ? Тогда вперед!Эта задача из детской книги заставила интернет-аудиторию спорить. Сможете найти подвох?

 
 
 
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Попробуйте и вы найти правильный ответ. Если смотреть на эту задачу чисто с математической стороны, то все решается очень просто. Но мы бы не публиковали ее на...

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