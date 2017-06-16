Как 19-летняя девушка из Нью-Йорка создала современный бюстгальтер

Эта 19-летняя девушка из высшего общества Нью-Йорка изменила женскую одежду навсегда.





В начале 20 века большинство женщин и девушек, собиравшихся на светские мероприятия, были вынуждены надевать неудобный корсет. Но Полли Кросби просто взяла ткань и сделала деталь туалета, которая изменила женскую моду.

Изобретение юной светской львицы

Мэри Фелпс Джейкобс (в семье её называли Полли) родилась 20 апреля 1891 года, а её творческая натура, возможно, была наследственной, ведь её род славился длинной линией известных предков, включая рыцаря эпохи крестовых походов, военачальника времен Гражданской войны, изобретателя Роберта Фултона, которому приписывают разработку парохода, а также первых морских торпед для британского Королевского флота.

Конечно, на самом деле она не изобретала ткань и каркас: самые ранние прототипы бюстгальтера существовали в Древнем Египте, Индии 1 века и Греции 14 века. Мало того, Полли Кросби была не первой, кто запатентовал эту идею. Первым был Генри С. Лешер и его патент 1859 года. Несколькими годами позже некто Луман Л. Чепмен усовершенствовал дизайн Лешера, но популярности эти модели не обрели. Поэтому более удачный вариант Полли Кросби и оставил именно её имя в истории.





Вероятно, именно пол Кросби поспособствовал успеху ее дизайна, ведь она делала эту модель для себя. Во время подготовки к балу 19-летняя Полли был недовольна тем, как неудобный корсет норовит выглянуть из-под платья. С помощью своей горничной девушка придумала модель прямо на своем теле, сделав подобие чашек из шелковых носовых платков и бретелей из лент, скрепив все нитками и булавками.

Мало того, что она моментально придумала и сделала бюстгальтер, Полли в тот же вечер надела его на бал. Это сразу же привлекло внимание и интерес со стороны ее подруг: во-первых, это было удобно, а во-вторых, инновационно. Полли назвала свое творение Backless Brassiere, подала заявку на патент 12 января 1914 года и получила его в том же году 3 ноября.

Backless Brassiere (бесспинный бюстгальтер) сразу же стал хитом, а Полли Кросби открыла производство Fashion Form Brassiere в Бостоне и наняла швей. Выйдя второй раз замуж и поддавшись уговорам мужа, Полли продала патент компании Warner Brother Corset за 1500 долларов. Бюстгальтер принесет этой копании более 15 миллионов долларов в последующие 30 лет.

После самоубийства второго мужа Полли справилась с горем привычным ей способом – она ушла в работу, создав издательский дом под названием Crosby Continental Editions, в котором издавались книги европейских и американских писателей в мягкой обложке.

Мэри Фелпс Джейкобс, также известная как Полли Пибоди и Карес Кросби, умерла в Риме в январе 1970 года в возрасте 78 лет, дождавшись издания своей собственной книги мемуаров под названием «Страстные годы».

Текст: Flytothesky.ru