Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, но этой малышке повезло встретить принцессу на улицах Сиэтла.

«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Когда мы позировали для фотосессии, рядом с нами по улице прогуливались маленькая девочка и ее мама, – пишет Скотт Робертсон . – Малышка приняла мою красавицу-жену за принцессу из ее любимой книжки (которую она держит в руках)».

Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков. Маленькая девочка даже получила в подарок цветок из букета невесты Шандис Лерма. «Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки.

Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, а эта малышка встретила принцессу на улицах Сиэтла





«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Во время фотосессии эта маленькая девочка и ее мама случайно проходили мимо», – рассказал Скотт Робертсон





«Малышка приняла мою красавицу-жену за принцессу из ее любимой книжки (которую она держит в руках)»





«Моя жена подарила ей цветок из своего букета»





И маленькая девочка была абсолютно счастлива!





Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков





«Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки Скотту



