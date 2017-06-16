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Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

17.06.2017 20:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, но этой малышке повезло встретить принцессу на улицах Сиэтла.

«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Когда мы позировали для фотосессии, рядом с нами по улице прогуливались маленькая девочка и ее мама, – пишет Скотт Робертсон. – Малышка приняла мою красавицу-жену за принцессу из ее любимой книжки (которую она держит в руках)».

Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков. Маленькая девочка даже получила в подарок цветок из букета невесты Шандис Лерма. «Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки.

Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, а эта малышка встретила принцессу на улицах Сиэтла

 

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Во время фотосессии эта маленькая девочка и ее мама случайно проходили мимо», – рассказал Скотт Робертсон

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

«Малышка приняла мою красавицу-жену за принцессу из ее любимой книжки (которую она держит в руках)»

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

«Моя жена подарила ей цветок из своего букета»

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

И маленькая девочка была абсолютно счастлива!

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

«Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки Скотту

Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки

 
 
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