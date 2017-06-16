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Маленькая девочка приняла невесту за настоящую принцессу из своей книжки
17.06.2017 20:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, но этой малышке повезло встретить принцессу на улицах Сиэтла.
«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Когда мы позировали для фотосессии, рядом с нами по улице прогуливались маленькая девочка и ее мама, – пишет
Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков. Маленькая девочка даже получила в подарок цветок из букета невесты Шандис Лерма. «Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки.
Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, а эта малышка встретила принцессу на улицах Сиэтла
«Моя жена и я поженились в феврале прошлого года. Во время фотосессии эта маленькая девочка и ее мама случайно проходили мимо», – рассказал Скотт Робертсон
«Малышка приняла мою красавицу-жену за принцессу из ее любимой книжки (которую она держит в руках)»
«Моя жена подарила ей цветок из своего букета»
И маленькая девочка была абсолютно счастлива!
Поскольку это все произошло во время съемки, фотографу Стефани Кристалли удалось сделать несколько снимков
«Ваша жена для неё всегда будет принцессой Балларда», – сказала мама девочки Скотту
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Большинство маленьких девочек встречают принцесс только в Диснейленде, но этой малышке повезло встретить принцессу на улицах Сиэтла. «Моя жена и я поженились в...
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