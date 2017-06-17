Загадка Земли топающего дьявола

В американском штате Северная Каролина, неподалёку от города Сайлер-Сити, прямо посреди леса находится странный участок абсолютно голой земли. Небольшие участки обнаженной почвы, конечно, не такая уж редкость в лесной местности, однако в случае с лесом под Сайлер-Сити – это круг земли диаметром в 12 метров, на которой не растёт абсолютно ничего.





Легенды говорят, что даже животные избегают подходить к этому месту, а все предметы, положенные внутрь круга, в течение последующей ночи просто исчезают. Это место-загадка, место-тайна, и как любая тайна оно породило массу страшных поверий и историй.





В 1700-х годах прошлого тысячелетия первые американские поселенцы, которые обнаружили это странный участок земли, сочли его местом, где индейцы совершали свои секретные племенные обряды. Это может вызвать закономерный вопрос: почему же место не заросло травой, ведь коренные народы уже давно исчезли с этой земли. Одна легенда объясняет это тем, что индейцы покинули эти места, затаив глубокую обиду на переселенцев, вытеснивших их с обжитых земель, а потому Великий Дух навсегда оставил след индейцев в лесу как напоминание о том, кто действительно является коренным жителем этой территории. Говорят, что именно Великий Дух и перемещает предметы из участка с абсолютно голой землей.





Другая старая легенда говорит, что в этом месте состоялась крупная битва между соперничающими индейскими племенами. Площадь круга была залита кровью побежденных, а в самом центре круга был захоронен великий вождь Кроатан (по другим сведениям, Кроатан являлся индейским божеством). Далее по легенде индейцы, выжившие после этой легендарной битвы, ушли к побережью, где уже возникла следующая легенда о «пропавшей колонии». В конце 16 века на небольшом острове рядом с индейскими племенами обосновалась небольшая группа из сотни белых переселенцев, которые вскоре бесследно исчезли, оставив после себя только загадочное слово «Кроатан», вырезанное на стволе дерева. Поисковая экспедиция, посланная королевой Елизаветой, была лаконична в своих выводах: «От них даже следа не осталось. Возможно, их забрал дьявол!»

Мистические версии, однако, одними местными жителями не ограничились. Одна совершенно фантастическая версия говорит, что древние кельтские друиды прибыли на эти земли в 12 веке и совершили мощные магические ритуалы в этом месте, чтобы почерпнуть энергию земли. Приверженцы этой теории утверждают, что люди, которые не уважают и не ценят землю, всегда ощущают здесь беспокойство и дискомфорт. Следующая история рассказывает, что это сам дьявол ходит вокруг этого участка земли, вытаптывая круговую тропинку и уничтожая все живое и растущее внутри участка. В последние годы в версиях возникали даже идеи об НЛО, аналогичные с версиями о происхождении загадочных кругов на полях в Англии.

Ученые же весьма скептически относятся ко всем этим рассказам, особенно после того, как в почве этого таинственного участка был установлен высокий уровень соли и уровень кислотности выше среднего, что и является причиной абсолютно голой и бесплодной земли. Но что делает это место настолько соленым? И почему соленая земля находится в пределах идеальной окружности? А вот тут у учёных ответа нет, а значит, у человечества остаётся еще одна неразгаданная тайна.

Люди, которые своими глазами видели эту Землю топающего дьявола или даже рискнули переночевать в палатке неподалеку от неё, потом делились жуткими впечатлениями от неестественных звуков в ночное время. Хотя никто так и не видел воочию, как пропадают предметы, помещенный на этот участок земли, тем не менее, вытоптанная тропа вокруг участка голой земли всегда остаётся чистой и без единого признака обычного лесного мусора в виде листьев или веточек.

Сейчас Земля топающего дьявола находится на частной территории, однако землевладелец не имеет ничего против туристов, желающих взглянуть на эту загадку природы или провести рядом с ней ночь. Хотите рискнуть?





Текст: Flytothesky.ru

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