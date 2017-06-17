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Сногсшибательная королева: 5 гвардейцев упали в обморок на параде

18.06.2017 10:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Военный парад, приуроченный к официальному дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II, запомнится лондонцам не только традиционным проездом от Букингемского дворца к Парадному плацу Королевской конной гвардии проследовала цепочка экипажей с членами правящей династии Виндзоров, но и падением пятерых гвардейцев.

Хотя в этот день термометры Лондона показывали 27 градусов (совсем терпимо по белорусским меркам), но для столицы королевства это очень высокий показатель. Солнечный удар не выдержали пять участников парада:  офицерам пришлось оказать помощь гвардейцам королевы, одного из них на носилках унесли с места проведения торжества.

Сногсшибательная королева: 5 гвардейцев упали в обморок на параде
© REUTERS Peter Nicholls
Офицеры оказывают помощь сраженным солнечным ударом и уносят на носилках одного из них с места, где проходили праздничные торжества

Королева Великобритании Елизавета Вторая в свой день рождения призвала поддержать пострадавших в трагических событиях, которые в последние месяцы произошли в стране.

Но самой обсуждаемой темой все равно стал королевский дресс-код. Чтобы посмотреть на проезд семьи Виндзоров на улице Мэлл — парадном бульваре имперской части Лондона — собрались тысячи жителей и гостей британской столицы.

Сногсшибательная королева: 5 гвардейцев упали в обморок на параде
© REUTERS Peter Nicholls
Королева Елизавета была одета в костюм цвета перванш и однотонную шляпку, а герцог Филип - во фрак с орденскими планками и классический английский цилиндр
 
Теги: Минск
 
 
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Жара и солнечный удар стал причиной обморока военнослужащих, принимавших участие в параде по случаю дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

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