Сногсшибательная королева: 5 гвардейцев упали в обморок на параде

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Военный парад, приуроченный к официальному дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II, запомнится лондонцам не только традиционным проездом от Букингемского дворца к Парадному плацу Королевской конной гвардии проследовала цепочка экипажей с членами правящей династии Виндзоров, но и падением пятерых гвардейцев.

Хотя в этот день термометры Лондона показывали 27 градусов (совсем терпимо по белорусским меркам), но для столицы королевства это очень высокий показатель. Солнечный удар не выдержали пять участников парада: офицерам пришлось оказать помощь гвардейцам королевы, одного из них на носилках унесли с места проведения торжества.



© REUTERS Peter Nicholls Офицеры оказывают помощь сраженным солнечным ударом и уносят на носилках одного из них с места, где проходили праздничные торжества

Королева Великобритании Елизавета Вторая в свой день рождения призвала поддержать пострадавших в трагических событиях, которые в последние месяцы произошли в стране.

Но самой обсуждаемой темой все равно стал королевский дресс-код. Чтобы посмотреть на проезд семьи Виндзоров на улице Мэлл — парадном бульваре имперской части Лондона — собрались тысячи жителей и гостей британской столицы.



© REUTERS Peter Nicholls Королева Елизавета была одета в костюм цвета перванш и однотонную шляпку, а герцог Филип - во фрак с орденскими планками и классический английский цилиндр