Люди, которых похоронили заживо, но им удалось выжить

Внимание! Если у вас клаустрофобия или тем более тафофобия, дальше читать не рекомендуется. Это реальные истории о людях, погребенных заживо. Но им удалось спастись и вернуться в мир живых.





1. Французский юноша продержался три дня

В 1937 году Анджело Хейс 19 лет разбился на мотоцикле, ударившись головой об стену из кирпича. Парня похоронили , но спустя пару дней у родителей закрались подозрения и его эксгумировали. Анджело был еще жив, но в коме. После реабилитации он стал знаменитостью во Франции, а также изобрел безопасный гроб с радиопередатчиком, шкафчиком для продуктов питания, библиотекой и биотуалетом.

2. Эсси Данбар проснулась на собственных похоронах

Эсси Данбар из Южной Каролины скончалась в 30 лет после эпилептического приступа. Или так все думали. Ее похороны отложили на несколько дней, чтобы дождаться сестру, жившую в другом городе. Сестра опаздывала в день похорон, и священник начал службу. Она приехала сразу после того, как гроб уже опустили в могилу, и потребовала увидеть Эсси в последний раз. Когда гроб подняли и открыли, Эсси села и улыбнулась. Она прожила еще 47 лет и умерла в 1962 году уже по-настоящему.

3. Китайский младенец выжил, будучи похороненным в течение восьми дней (2015)

Мальчик родился с волчьим небом. Поскольку молодые родители были не готова к особенному ребенку, то в панике они положили малыша в картонную коробку и неглубоко зарыли на кладбище в Тянь-Донге. Ребенка обнаружила по крикам женщина, собиравшая травы неподалеку. Сначала она решила, что это призрак, но все же обратилась в полицию. Мальчик выжил потому, что в коробку поступал кислород и дождевая вода.

4. Маг почти погиб из-за ошибки

Британский маг Энтони Бриттон надеялся выполнить удивительный трюк, как великий Гарри Гудини, но вместо этого почти умер после того, как его похоронили заживо. На Бриттоне были наручники, и он был залит жидкой землей на глубине почти 2 метра. Хотя маг более года готовился к трюку, он не был подготовлен к фактическому весу грязи и застрявшей руке. Время шло, его команда встревожилась и быстро откопала мага. «Я почти умер, – сказал он. – Я был рядом со смертью. И это страшно. Сильно давил грунт. Даже когда я нашел воздушный карман, когда я выдыхал, земля давила еще больше. Я чувствовал, что теряю сознание, и ничего не мог с этим поделать».

5. Женщина пришла к семейному захоронению и нашла погребенного заживо человека (2013)

Одна женщина из маленького бразильского городка пришла на кладбище на свой семейный участок, и вдруг увидела, как из могилы вылезает человек. Голова и руки были снаружи, и он из последних сил пытался освободить тело. Испуганная женщина позвала спасателей, и беднягу вытащили. Он оказался служащим мэрии. Мужчина не помнил, кто и как это сделал с ним, хотя было видно, что до этого его основательно избили. Скорее всего, нападавшие решили, что он мертв и спрятали тело, зарыв его на кладбище.

6. Мировой рекорд: ирландский бармен продержался 61 день

В 1968 Майк Мейни побил рекорд «живого погребения» в 45 дней, установленный американцем Диггером О’Деллом. Мейни похоронили в комфортном гробу, где были отверстия для подачи воздуха, воды и еды, плюс телефон. Бармен даже разговаривал с боксером Джо Луи из гроба. Он продержался 61 день, а потом его достали. Мейни заметно ослабел, но был в относительно добром здравии, и в солнцезащитных очках, чтобы не ослепнуть от света.

7. Легенда о Томе Гуэрине, трехлетнем мальчике, случайно похороненном заживо

Во время картофельного голода 1845-1852 умерло много ирландцев. Маленького 3-летнего Тома Гуэрина ошибочно приняли за мертвого и похоронили в братской могиле. Есть разные версии того, что на самом деле произошло с ребенком, но в одной из них говорится, что когда могильщик задел его ноги лопатой, мальчик закричал. Хотя мальчик выжил, он остался инвалидом на всю жизнь. Том Гуэрин прожил в нищете, но был человеком жизнерадостным и кем-то вроде поэта. Он даже написал стихотворение ирландскому правительству с просьбой о новых ботинках.

8. Похороненную заживо женщину спасли, но она умерла на следующий день

В 1867 году молодая женщина Филомела Джонетра заболела холерой. Её сочли умершей, провели последние обряды и похоронили шесть часов спустя. Когда могильщики закончили свою работу, они услышали слабый стук изнутри. Её быстро выкопали. Филомела прожила еще один день и умерла то ли из-за болезни, то ли из-за потрясения, что ее похоронили заживо.

Текст: Flytothesky.ru