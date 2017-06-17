|
Люди, которых похоронили заживо, но им удалось выжить
18.06.2017 10:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Внимание! Если у вас клаустрофобия или тем более тафофобия, дальше читать не рекомендуется. Это реальные истории о людях, погребенных заживо. Но им удалось спастись и вернуться в мир живых.
1. Французский юноша продержался три дня
В 1937 году Анджело Хейс 19 лет разбился на мотоцикле, ударившись головой об стену из кирпича. Парня
2. Эсси Данбар проснулась на собственных похоронах
Эсси Данбар из Южной Каролины скончалась в 30 лет после эпилептического приступа. Или так все думали. Ее похороны отложили на несколько дней, чтобы дождаться сестру, жившую в другом городе. Сестра опаздывала в день похорон, и священник начал службу. Она приехала сразу после того, как гроб уже опустили в могилу, и потребовала увидеть Эсси в последний раз. Когда гроб
3. Китайский младенец выжил, будучи похороненным в течение восьми дней (2015)
Мальчик родился с волчьим небом. Поскольку молодые родители были не готова к особенному ребенку, то в панике они положили малыша в картонную коробку и неглубоко зарыли на кладбище в Тянь-Донге. Ребенка обнаружила по крикам женщина, собиравшая травы неподалеку. Сначала она решила, что это призрак, но все же обратилась в полицию. Мальчик выжил потому, что в коробку
4. Маг почти погиб из-за ошибки
Британский маг Энтони Бриттон надеялся выполнить удивительный трюк, как великий Гарри Гудини, но вместо этого почти умер после того, как его
5. Женщина пришла к семейному захоронению и нашла погребенного заживо человека (2013)
Одна женщина из маленького бразильского городка пришла на кладбище на свой семейный участок, и вдруг увидела, как из могилы
6. Мировой рекорд: ирландский бармен продержался 61 день
В 1968 Майк Мейни побил рекорд «живого погребения» в 45 дней,
7. Легенда о Томе Гуэрине, трехлетнем мальчике, случайно похороненном заживо
Во время картофельного голода 1845-1852 умерло много ирландцев. Маленького 3-летнего Тома Гуэрина ошибочно приняли за мертвого и
8. Похороненную заживо женщину спасли, но она умерла на следующий день
В 1867 году молодая женщина Филомела Джонетра заболела холерой. Её сочли умершей, провели последние обряды и
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание! Если у вас клаустрофобия или тем более тафофобия, дальше читать не рекомендуется. Это реальные истории о людях, погребенных заживо. Но им удалось спастись...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии