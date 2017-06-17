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Как-то раз старый морской волк зашел в бар…
18.06.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Старый капитан с одной деревянной ногой, протезом-крюком, заменяющим недостающую руку, и черной повязкой на отсутствующем глазе зашел в портовый бар и уселся за стойку.
Молодой моряк, сидящий рядом, уважительно обратился к старому морскому волку: «Я вижу, ваша жизнь была полна опасностей и приключений. Позвольте спросить, где вы потеряли ногу?»
«Я упал за борт, – ответил капитан. – И пока товарищи смогли поднять меня на палубу, акула откусила мне ногу».
«Как это страшно! – поёжился юноша. – А что случилось с вашей рукой?»
«Мы атаковали вражеский корабль, – ответил капитан. – Завязался абордажный бой, и в этом бою мне отрубили саблей руку».
«Ужас какой! – снова содрогнулся юноша. – А как вы потеряли глаз?»
«Помет чайки», – ответил капитан.
«Да вы что! – воскликнул молодой моряк. – Я не знал, что помет чайки может выжечь глаз».
«Нет, не может, – ответил капитан. – Просто это был мой первый день с рукой-крюком в качестве протеза».
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Старый капитан с одной деревянной ногой, протезом-крюком, заменяющим недостающую руку, и черной повязкой на отсутствующем глазе зашел в портовый бар и уселся за...
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