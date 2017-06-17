8 таинственных путешественников во времени с убедительными историями

Почти каждый хоть раз в жизни слышал рассказы о путешествиях во времени. Верите ли вы в это или нет, но пока не доказано обратное, то всё возможно. Тем более существуют вполне убедительные истории о людях, которые, возможно, действительно путешествовали во времени.





1. Два профессора видели Марию-Антуанетту в Версале в 1901

В 1901 году две англичанки (обе с профессорским званием) посетили Версаль. Они отдыхали на скамейке возле небольшого дворца Петит-Трианон, когда внезапно увидели Марию-Антуанетту, кстати, казненную в 1793. И все же она была, сидела и рисовала, и совершенно не обращала внимания на то, что на неё уставились две женщины из 20 века. Англичанки были двумя высокообразованными и уважаемыми женщинами. Вряд ли бы они решили опускаться до подобных фантазий.

2. Пилот увидел самолет из будущего

В 1935 году Роберт Годдард осмотрел старый аэродром в Эдинбурге, а затем собрался улетать, но попал в бурю и решил вернуться и её переждать. И тут произошло что-то странное. Засветило солнце, и он увидел, что внизу бегали механики в синей форме, а рядом были желтые самолеты неизвестных ему моделей. Галлюцинация? Через четыре года он снова попал на этот уже восстановленный аэродром… и увидел ту самую картину с механиками и желтыми самолетами в реальности. Неизвестные ему тогда модели самолетов были Miles Magister, четыре года назад не существовавшие.

3. Журналист испытал воздушный налет раньше на 11 лет

В 1932 журналист Бернард Хаттон в сопровождении фотографа пошел на гамбургскую верфь за материалом для статьи. Вдруг началась бомбардировка. Перепуганные журналист и фотограф успели даже сделать пару снимков. Когда они вернулись, конечно же, их рассказу никто не поверил. На проявленных фото, естественно, не было ничего. В 1943, уже живя в Лондоне, Хаттон как-то утром открыл газету и чуть не рухнул. Там была статья об операции «Гоморра», бомбардировке Гамбурга. Фото к статье были точно такие, как в 1932.

4. Человек из Тауреда

В 1954 в токийском аэропорту Ханеда на таможне остановили мужчину. При нем был паспорт, выданный страной Тауред, которая, по его утверждению, расположена между Францией и Испанией. Таможенники достали карту и предположили Андорру. Мужчина подтвердил место, только Андорра была ему незнакома, а Тауреду, по его словам, уже 1000 лет. Мужчину поселили в гостинице под охраной, но к утру он бесследно исчез, как и его загадочный паспорт, который лежал в офисе службы безопасности аэропорта.

5. Джофар Ворин из Лаксарии

В 1850 году во Франкфурте-на-Одере был найден и допрошен некто Джофар Ворин. Он говорил на ломаном немецком, что затрудняло общение. Мужчина заявлял, что он из Лаксарии, владеет языком лаксариан и абрамян и ищет своего брата, но сам попал в кораблекрушение по пути в пункт назначения. Ворин не опознал ни одну из карт. Он утверждал, что мир состоит из пяти частей: Сакрия, Афлар, Аслар, Ауслар и Еуплар. Нет сомнения в том, что этот человек, Джофар Ворин, существовал. Вопрос в том, был ли он сумасшедшим? Или из очень далекого будущего?

6. Четверо друзей перенеслись из 1979 в 1905

В 1979 году супруги Симпсон и Гисби путешествовали по Франции. Когда стемнело, они нашли придорожный отель. Это было странное место: на дверях были только тяжелые металлические засовы, а на окнах деревянные ставни. Утром они позавтракали в отеле и столкнулись с двумя жандармами в очень странной форме. Пребывание обошлось им всего в 19 франков, хотя другие гостиницы в этом регионе стоили около 200 франков. На обратном пути четверка путешественников хотела вновь остановиться в этом отеле, но он растворился в воздухе. А мундиры на тех жандармах были 1905 года.

7. Двое мужчин из 1969 попали в 1940-е

В 1969 году после обеда два бизнесмена из Луизианы сели в свое авто, чтобы вернуться на работу. На шоссе они увидели старую машину, слетевшую в кювет. Когда они приблизились к ней, то заметили год «1940» на номерном знаке. В машине сидели женщина в ретро-одежде и маленький ребенок, оба были напуганы. Бизнесмены помогли женщине вытянуть её машину на обочину дороги и остановились перед ней. Когда они обернулись, машина бесследно пропала.

8. Престон Николс и Аль Билек заявили, что они были частью проекта «Монтаук»

До 1981 года в восточной части Лонг-Айленда находилась база ВВС в Монтауке. Это было место для сверхсекретных правительственных экспериментов. Николс утверждал, что там работали с одаренными детьми и даже создали временный портал в 1943 год. Конечно, можно легко классифицировать заявления Николса и Билека как научную фантастику, но сказка из их уст настолько убедительна, настолько детализирована и невероятна, что может вполне оказаться правдой.

Текст: Flytothesky.ru