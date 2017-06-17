Как один умный предприниматель банк обхитрил

Умейте находить выгоду!





Как-то раз прилично одетый мужчина зашел в банк и сказал, что хочет взять в кредит 200 долларов на полгода. Банковский менеджер поинтересовался, какой залог тот может оставить. Мужчина ответил: «У меня есть Rolls Royce – вот вам ключи, пусть машина будет у вас, пока я не верну деньги».

Шесть месяцев спустя мужчина вернулся в банк, отдал 200 долларов плюс 10 долларов процентов и забрал свой Rolls Royce.

Банковский менеджер, мучимый любопытством, не удержался и задал вопрос: «Сэр, можно ли поинтересоваться, почему человеку, у которого есть Rolls Royce, понадобилось брать 200 долларов в кредит?»

Мужчина улыбнулся: «Мне нужно было уехать в Европу на полгода. Где бы я еще смог гарантированно оставить на это время Rolls Royce с оплатой за стоянку всего в десять долларов?»

Текст: Flytothesky.ru