|
Почему вам стоит начать бегать по утрам
18.06.2017 13:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Утренняя пробежка — незамысловатое физическое упражнение, которое не требует специального инвентаря или помещения. Достаточно надеть кроссовки, одежду, не сковывающую движения, наушники и вперед! Пробежаться можно где угодно: вокруг дома, в парке, вдоль проезжей части.
Но именно из-за своей простоты бег сам по себе многими не недооценивается, а утренний бег — тем более.
Главное же преимущество бега в том, что он не просто разрабатывает какую-то конкретную группу мышц, а оказывает воздействие в комплексе практически на все системы организма:
— это и тренировка диафрагмы,
Почему же человек не хочет утром отправляться на пробежку? Если не рассматривать наличие серьезных заболеваний, при которых требуется соблюдение постельного режима, то причины отказа от бега по утрам носят субъективный характер. Это лень.
1. Эффективное похудение
Когда человек занимается пробежкой по утрам, то теряет на 30% больше килокалорий, чем если бы он вышел на пробежку вечером. Объясняется это тем, что утром желудок пуст, и организму не хватает энергии для выполнения физической нагрузки. Тогда тело начинает интенсивно перерабатывать жировые запасы с целью эту энергию получить. Это приводит к тому, что человек худеет.
2. Молодость
Утренняя физическая активность активизирует обмен веществ. Это значит, что пища, принятая в течение дня, лучше усвоится и более качественно преобразуется в жизненную энергию, а клетки станут быстрее размножаться и обновляться. В результате тело дольше остается молодым, подтянутым и выносливым.
3. Свежесть
Воздух по утрам потрясающий! Он бодрит своей прохладой, освежает чистотой. Как известно, уровень вредных веществ в воздухе в утренние часы гораздо меньше, чем в вечерние, и потому насыщение легкими таким кислородом более благотворно скажется на общем самочувствии.
4. Защита для позвоночника
Об этом нужно помнить тем, у кого проблемы с позвоночником. К концу дня диски позвонков немного опускаются, поэтому вечерний бег может принести вред, а иногда и повреждение позвоночнику. В утренние часы нагрузка незначительная, потому что Вы только проснулись, а Ваше тело отдохнуло и восстановило силы. Разумеется, не стоит забывать про легкую разминку перед пробежкой.
5. Хорошее настроение
Именно утром во время физических упражнений в организм выбрасывается огромное количество эндорфинов. Их также принято называть гормонами удовольствия. Настроение улучшается не столько от факта утреннего подъема, сколько от самого процесса бега. Вы уже не заставляете себя идти на свое утреннее занятие, а Вам этого хочется. Вам это нравится, но не потому что это приносит пользу для здоровья, а потому что это поднимает Вам настроение!
6. Успешность
В результате масштабных исследований была выявлена интересная взаимосвязь: чем успешнее человек реализуется в различных сферах своей жизни, тем вероятнее обнаружить у него привычку вставать рано по утрам. Как это можно объяснить?
Бежать утром или бежать вечером — этот выбор остается за Вами. Регулярные физические упражнения необходимы для поддержания оптимального уровня здоровья, и бег для этого подходит лучше всего.
Текст:
Пост по теме:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утренняя пробежка — незамысловатое физическое упражнение, которое не требует специального инвентаря или помещения. Достаточно надеть кроссовки, одежду, не...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии