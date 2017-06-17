Почему вам стоит начать бегать по утрам

Утренняя пробежка — незамысловатое физическое упражнение, которое не требует специального инвентаря или помещения. Достаточно надеть кроссовки, одежду, не сковывающую движения, наушники и вперед! Пробежаться можно где угодно: вокруг дома, в парке, вдоль проезжей части.





Но именно из-за своей простоты бег сам по себе многими не недооценивается, а утренний бег — тем более.

Главное же преимущество бега в том, что он не просто разрабатывает какую-то конкретную группу мышц, а оказывает воздействие в комплексе практически на все системы организма:

— это и тренировка диафрагмы,

— и укрепление сердечной мышцы,

— и приведение давления в норму,

— и нормализация показателей холестерина в крови,

— и дополнительная защита от иммунных заболеваний,

— и спасение от стрессов,

— и возможность выплеснуть свою агрессию без негативных последствий для окружающих,

— и повышение самооценки,

— и действенный метод похудения и т. д.

Почему же человек не хочет утром отправляться на пробежку? Если не рассматривать наличие серьезных заболеваний, при которых требуется соблюдение постельного режима, то причины отказа от бега по утрам носят субъективный характер. Это лень.

Однако есть 6 основательных причин для того, чтобы встать рано утром и сделать несколько кругов вокруг дома.

1. Эффективное похудение

Когда человек занимается пробежкой по утрам, то теряет на 30% больше килокалорий, чем если бы он вышел на пробежку вечером. Объясняется это тем, что утром желудок пуст, и организму не хватает энергии для выполнения физической нагрузки. Тогда тело начинает интенсивно перерабатывать жировые запасы с целью эту энергию получить. Это приводит к тому, что человек худеет.

2. Молодость

Утренняя физическая активность активизирует обмен веществ. Это значит, что пища, принятая в течение дня, лучше усвоится и более качественно преобразуется в жизненную энергию, а клетки станут быстрее размножаться и обновляться. В результате тело дольше остается молодым, подтянутым и выносливым.

3. Свежесть

Воздух по утрам потрясающий! Он бодрит своей прохладой, освежает чистотой. Как известно, уровень вредных веществ в воздухе в утренние часы гораздо меньше, чем в вечерние, и потому насыщение легкими таким кислородом более благотворно скажется на общем самочувствии.

4. Защита для позвоночника

Об этом нужно помнить тем, у кого проблемы с позвоночником. К концу дня диски позвонков немного опускаются, поэтому вечерний бег может принести вред, а иногда и повреждение позвоночнику. В утренние часы нагрузка незначительная, потому что Вы только проснулись, а Ваше тело отдохнуло и восстановило силы. Разумеется, не стоит забывать про легкую разминку перед пробежкой.

5. Хорошее настроение

Именно утром во время физических упражнений в организм выбрасывается огромное количество эндорфинов. Их также принято называть гормонами удовольствия. Настроение улучшается не столько от факта утреннего подъема, сколько от самого процесса бега. Вы уже не заставляете себя идти на свое утреннее занятие, а Вам этого хочется. Вам это нравится, но не потому что это приносит пользу для здоровья, а потому что это поднимает Вам настроение!

6. Успешность

В результате масштабных исследований была выявлена интересная взаимосвязь: чем успешнее человек реализуется в различных сферах своей жизни, тем вероятнее обнаружить у него привычку вставать рано по утрам. Как это можно объяснить?

Вы же сами себя заставляете проснуться пораньше (хотя могли бы и поспать), сами принуждаете себя выполнить монотонное упражнение. И делаете так каждое утро?

Вполне естественно, что тут начнет развиваться решительность, настойчивость, выносливость, привычка ставить перед собой цели и достигать их. Формируется и закаляется характер. Такая каждодневная самомотивация придает уверенность в своих силах и двигает к достижению более серьезных жизненных задач.

Бежать утром или бежать вечером — этот выбор остается за Вами. Регулярные физические упражнения необходимы для поддержания оптимального уровня здоровья, и бег для этого подходит лучше всего.

Текст: Flytothesky.ru

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