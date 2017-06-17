Всего 10% людей могут найти закономерность в этом числовом ряду

Не спешите расслабляться в этот сонный воскресный день, ведь мы подготовили для вас очередную интересную головоломку. На этот раз проверим нестандартность вашего левого полушария мозга, которое отвечает за логику.

Задача: Найдите закономерность и определите, какое число будет стоять шестым в этом числовом ряду.



