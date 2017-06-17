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Всего 10% людей могут найти закономерность в этом числовом ряду

18.06.2017 15:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не спешите расслабляться в этот сонный воскресный день, ведь мы подготовили для вас очередную интересную головоломку. На этот раз проверим нестандартность вашего левого полушария мозга, которое отвечает за логику.

Задача: Найдите закономерность и определите, какое число будет стоять шестым в этом числовом ряду.

Всего 10% людей могут найти закономерность в этом числовом ряду

 
 
 
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Не спешите расслабляться в этот сонный воскресный день, ведь мы подготовили для вас очередную интересную головоломку. На этот раз проверим нестандартность вашего...

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