9 отличительных черт уверенных в себе людей

Чувство уверенности у большинства людей зависит от обстоятельств и вариантов развития событий. Наверное, поэтому мы так часто задумываемся о том, как обрести стабильную и постоянную уверенность в себе. А ещё мы живём в мире, где популярен девиз «притворяйся, пока таким не станешь». Следовательно, как можно определить, действительно ли является тот или иной человек действительно в себе уверенным или это только его маска? Имейте в виду, уверенность – это не развязность, не бравада и не показушная храбрость. У уверенности нет ничего общего с эгоизмом, самовлюблённостью и пренебрежением по отношению к другим людям. Настоящая уверенность выглядит скромно и неброско, она является естественным проявлением способностей, опыта и самоуважения. Хотите опознать по-настоящему уверенных в себе людей? Их объединяют нижеописанные девять черт.





1. Они придерживаются своей точки зрения не потому, что считают её единственно правильной, а потому, что у них нет страха перед ошибками

Самоуверенные и тщеславные люди, как правило, стоят на своей позиции, полностью игнорируя другие мнения и точки зрения. Они считают, что они правы, и хотят всем это доказать. Их поведение не является признаком уверенности, скорее, это поведение «интеллектуального задиры». По-настоящему уверенные в себе люди не боятся оказаться неправыми. Выяснение правды и объективных фактов является для них гораздо более важным делом, нежели убеждать всех в своей правоте. И когда они ошибаются или заблуждаются, им совершенно не сложно это признать.

2. Они гораздо активнее слушают, нежели говорят сами

Хвастовство – это маска, прячущая неуверенность, и такая модель поведения совершенно не присуща уверенным в себе людям. Они знают свою позицию, но они также хотят услышать и вашу. Они задают открытые и прямые вопросы, давая другим людям свободу в выражении своей точки зрения и интересуясь их мнением и возможными советами. Уверенные в себе люди понимают, что у них вполне достаточно знаний, но они жаждут знать больше, и единственный способ узнать больше – это больше слушать.

3. Они не любят купаться в лучах славы, выводя в центр внимания других людей

Чаще всего именно такие люди делают большую часть работы. Именно они справляются со всеми проблемами и объединяют разрозненных работников в высокопроизводительную команду. Но слава и бурные овации их не интересуют, они умеют довольствоваться просто результатами, ведь они и так знают, чего они достигли. Им не нужны оценочные суждения извне, потому что они умеют делать правильные оценочные суждения внутри себя. Именно поэтому они предпочитают оставаться в стороне и праздновать свои достижения, выводя в центр внимания других.

4. Они легко и непринуждённо могут обратиться за помощью

Зачастую люди думают, что обращение за помощью – это явный признак слабости, а задаваемые вопросы – это признак отсутствия знаний, навыков или опыта. Уверенные люди без проблем признают собственные слабые стороны. Они обращаются за помощью не только потому, что она им крайне необходима, но и потому, что понимают, что так они улучшают самооценку другого человека. Простая фраза «Не могли бы вы мне помочь?» демонстрирует огромное уважение к мнению и опыту человека, к которому она обращена. Иначе вы бы к нему не обращались.

5. Они всегда задаются вопросом «Кто, если не я?»

Многие люди считают, что они должны ждать: ждать карьерного продвижения, ждать предложения от работодателя, ждать, когда их заметят. Уверенные в себе люди не ждут. Они просто начинают налаживать контакты и действовать, хотя бы даже в социальных сетях. У нас у всех есть друзья и знакомые, которые могут знать кого-то, кто нам нужен. Уверенные люди знают себе цену, они знают, что при желании они могут найти финансирование, наладить производство, выстроить собственные отношения и сеть контактов, выбрать свой собственный путь, в конце концов.

6. Они не принижают других людей

Заметьте, что люди, которые любят сплетничать и обсуждать других за их спинами, делают это потому, что подсознательно (или сознательно) путём сравнения хотят найти доказательства того, что они всё же лучше и выше. А вот уверенным людям всё это просто не нужно.

7. Они не страшатся выглядеть глупо…

По-настоящему уверенные в себе люди не боятся попадать в ситуации, в которых они выглядят не на высоте. И, как ни странно, люди, как правило, их за это уважают.

8. …И они признают свои ошибки

Неуверенность порождает неестественность и наигранность; доверие порождает искренность и честность. Вот почему уверенные люди всегда признают и озвучивают свои ошибки. Они учатся на своих провалах и промахах, и они не боятся, если их неудачи станут поучительной историей для других. Уверенные люди не опасаются стать поводом для смеха. Когда вы полностью уверены в себе, вы не будете бояться иногда выглядеть «неправильно». Если вы искренний и непретенциозный человек, люди смеются не над вами. Они смеются вместе с вами.

9. Они ждут одобрения только от людей, которые для них действительно важны

Говорите, что у вас масса фолловеров в Twitter? Пять тысяч друзей в Facebook? Круто. Профессиональная и социальная сеть, состоящая из сотен или даже тысяч? Замечательно. Но всё это меркнет в сравнении с заслуженным доверием и уважением со стороны немногих людей в вашей жизни, которые действительно для вас важны и чьё мнение и поддержка для вас бесценны.

Текст: Flytothesky.ru