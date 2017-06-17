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Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки
18.06.2017 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда вы живете с собакой бок о бок, то не замечаете, как быстро она растет и меняется. Вам кажется, что щенок совсем немного изменился, поднабрал в массе и размерах. Но если вы будете делать фотографии с вашим питомцем ежедневно, то наглядно заметите разницу уже через пару недель!
Посмотрите на эти снимки. Как же быстро они растут!
1. Любимое крыльцо
2. 4 месяца, 3 года и 17,5 лет
3. Лежебока
4. 9 недель, 13 недель, 21 неделя
5. 4 месяца, 14 месяцев
6. 5 месяцев, 18 месяцев
7. 6 месяцев, 1 год
8. Загадочная история уменьшения одной подушки
9. Уши тоже выросли
10. 6 месяцев и 6 лет
11. 7 месяцев и 7 лет
12. Настоящий красавец
13. 10 недель и 2.5 года
14. Разница в 6 месяцев
15. Время идет, а любимые игрушки остаются
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Когда вы живете с собакой бок о бок, то не замечаете, как быстро она растет и меняется. Вам кажется, что щенок совсем немного изменился, поднабрал в массе и размерах....
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