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Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

18.06.2017 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда вы живете с собакой бок о бок, то не замечаете, как быстро она растет и меняется. Вам кажется, что щенок совсем немного изменился, поднабрал в массе и размерах. Но если вы будете делать фотографии с вашим питомцем ежедневно, то наглядно заметите разницу уже через пару недель!

Посмотрите на эти снимки. Как же быстро они растут!

1. Любимое крыльцо

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

2. 4 месяца, 3 года и 17,5 лет

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

3. Лежебока

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

4. 9 недель, 13 недель, 21 неделя

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

5. 4 месяца, 14 месяцев

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

6. 5 месяцев, 18 месяцев

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

7. 6 месяцев, 1 год

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

8. Загадочная история уменьшения одной подушки

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

9. Уши тоже выросли

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

10. 6 месяцев и 6 лет

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

11. 7 месяцев и 7 лет

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

12. Настоящий красавец

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

13. 10 недель и 2.5 года

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

14. Разница в 6 месяцев

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

15. Время идет, а любимые игрушки остаются

Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

Текст: Flytothesky.ruЭти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

 
 
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