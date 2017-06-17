Эти фотографии наглядно покажут, как быстро растут собаки

Когда вы живете с собакой бок о бок, то не замечаете, как быстро она растет и меняется. Вам кажется, что щенок совсем немного изменился, поднабрал в массе и размерах. Но если вы будете делать фотографии с вашим питомцем ежедневно, то наглядно заметите разницу уже через пару недель!

Посмотрите на эти снимки. Как же быстро они растут!

1. Любимое крыльцо





2. 4 месяца, 3 года и 17,5 лет





3. Лежебока





4. 9 недель, 13 недель, 21 неделя





5. 4 месяца, 14 месяцев





6. 5 месяцев, 18 месяцев





7. 6 месяцев, 1 год





8. Загадочная история уменьшения одной подушки





9. Уши тоже выросли





10. 6 месяцев и 6 лет





11. 7 месяцев и 7 лет





12. Настоящий красавец





13. 10 недель и 2.5 года





14. Разница в 6 месяцев





15. Время идет, а любимые игрушки остаются





Текст: Flytothesky.ru