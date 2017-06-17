Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Когда канадская туристка Меган Пенмен обнаружила этого щенка, волочащего парализованные задние конечности на таиландском пляже, она знала, что не может ему не помочь, причем независимо от того, какие расходы её ожидают. Так у щенка Лео с парализованными задними лапами началась новая глава в жизни. Теперь он переехал в Канаду, обретя там новый дом и любящую семью.

Вряд бы Лео выжил самостоятельно на своем родном пляже в Таиланде. Ему повезло. На его пути встретилась путешественница Меган Пенмен и забрала его с собой. Вот как жизнь Лео сложилась дальше:

«Я нашла этого малыша на пляже в Таиланде, он беспомощно волочил свое тельце по песку»





«Он бы не протянул и месяца, если бы я его не забрала», — говорит Меган Пенмен.





«Я не могла найти иного выхода и спасти его в Таиланде, потому решила забрать его с собой в Канаду».





Лео ждет осмотра в ветеринарной клинике Таиланда.





У Лео сломан позвоночник, и вряд ли он снова будет ходить.





«Два месяца спустя. Готов к отъезду!»





А вот и Лео во временном доме, ждет новых хозяев!





Расходы на ветеринаров достаточно существенны, Меган ищет Лео постоянный дом, где о нём будут заботиться.





У Лео очень красноречивые глаза, новые хозяева вряд ли устоят.





У собаки были проблемы с мочеиспускательной системой, его несколько раз прооперировали.













Лео придётся пользоваться памперсами, пока его мочеиспускательная система не придет в норму.





Джейми (на фото) согласилась стать приемной мамой Лео!





«А теперь у Лео есть своя собственная коляска для передвижения. Он в восторге!»









Текст: Flytothesky.ru



