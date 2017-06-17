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Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

18.06.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда канадская туристка Меган Пенмен обнаружила этого щенка, волочащего парализованные задние конечности на таиландском пляже, она знала, что не может ему не помочь, причем независимо от того, какие расходы её ожидают. Так у щенка Лео с парализованными задними лапами началась новая глава в жизни. Теперь он переехал в Канаду, обретя там новый дом и любящую семью.

Вряд бы Лео выжил самостоятельно на своем родном пляже в Таиланде. Ему повезло. На его пути встретилась путешественница Меган Пенмен и забрала его с собой. Вот как жизнь Лео сложилась дальше:

«Я нашла этого малыша на пляже в Таиланде, он беспомощно волочил свое тельце по песку»

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

«Он бы не протянул и месяца, если бы я его не забрала», — говорит Меган Пенмен.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

«Я не могла найти иного выхода и спасти его в Таиланде, потому решила забрать его с собой в Канаду».

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Лео ждет осмотра в ветеринарной клинике Таиланда.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

У Лео сломан позвоночник, и вряд ли он снова будет ходить.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

«Два месяца спустя. Готов к отъезду!»

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

А вот и Лео во временном доме, ждет новых хозяев!

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Расходы на ветеринаров достаточно существенны, Меган ищет Лео постоянный дом, где о нём будут заботиться.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

У Лео очень красноречивые глаза, новые хозяева вряд ли устоят.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

У собаки были проблемы с мочеиспускательной системой, его несколько раз прооперировали.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Лео придётся пользоваться памперсами, пока его мочеиспускательная система не придет в норму.

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Джейми (на фото) согласилась стать приемной мамой Лео!

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

«А теперь у Лео есть своя собственная коляска для передвижения. Он в восторге!»

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Текст: Flytothesky.ruТрогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

Трогательная история о том, как парализованному щенку выпал второй шанс

 
 
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