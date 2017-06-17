Что убивает отношения наравне с изменой





Близкие доверительные отношения не приемлют измены. Кажется, что узнав о мимолетной связи на стороне, невозможно простить любимого человека и остаться вместе. Случайный секс партнера воспринимается как конец всего лучшего, что было между двумя любящими людьми.

Не менее убийственно действуют на чувства еще три фактора, точнее, особенности поведения, которые постепенно разрушают взаимоотношения. Ощущая горечь, поначалу партнеры терпят страдания , надеются на разум и чувства любимых. Но обиды накапливаются, зреет недовольство друг другом, люди расстаются.

Вот 3 основные модели поведения, губительно влияющие на, казалось бы, нерушимый союз. Они ничем не лучше измены – мгновенного предательства близкого человека. Просто эффект оказывается не явный и быстрый, тем не менее он верно убивает чувства влюбленных.

1. Отсутствие внимания и чуткости друг к другу. При длительных отношениях связь становится привычным явлением. При этом нередко происходит снижение интереса к поступкам, мыслям, настроению партнера. Нас все больше затягивает собственная рутина – интриги на работе, просмотр телевизора, свои желания и цели. Что случается в жизни того, кто рядом, отходит на задний план. Мы перестаем замечать, как себя чувствует, счастлив ли дорогой человек, а он страдает от равнодушия. Ощущение ненужности разрушает эмоциональный контакт и отношения.

2. Вакуум доверия. Неправ тот, кто проецирует неудачный опыт прошлых лет на нынешнюю связь. Горечь прошедших обид, боязнь испытать их снова провоцируют подозрительность и снижают уровень доверия к партнеру. Подсознательное желание вовремя заметить предательство или просто подвох, заставляет искать обман там, где его нет. Задержки на работе, общение в старом кругу друзей, финансовые аспекты, склонность к расточительству или, наоборот, излишняя экономность – многое может насторожить в поведении, вызвать недоверие в чистоте помыслов возлюбленного или подруги. Важно разобраться в себе и понять, что нарастающее беспокойство вызвано переносом части своих прошлых отношений на настоящие. Иначе подозрительность, сомнения убьют отношения.

3. Недостаток эмоциональной близости. Физические проявления любви – секс, объятия, поцелуи – в крепких союзах сочетаются с глубоким психоэмоциональным комфортом. Интимные отношения без созвучия мыслей, взаимного понимания чувств, поступков и искренности потеряют яркость, наскучат. Именно глубокое единение с любимым, ощущение, что вас любят, ценят, вызывает эйфорию и поддерживает отношения в тонусе.

Формула долгих, счастливых отношений проста – необходимо внимательно присматриваться к нуждам и чаяниям любимого, понимать его поступки и доверять ему, чувствовать эмоциональную близость с партнером. Следовать этим правилам несложно – всего лишь нельзя позволять душе лениться.

Текст: Flytothesky.ru