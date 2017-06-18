Вы наверняка встречали такие аттракционы в городе. Всем желающим предлагается выиграть денежный приз, провисев на специальном турнике пару минут, проехав на необычном велосипеде 10 метров, поднявшись по «пьяной» лестнице или съев печенье на скорость. Вам помет показаться, что задача очень проста. Но не спешите отдавать деньги лохотронщикам, ведь по статистике большинство людей не справляется даже после нескольких попыток. Разумеется, каждая такая тренировка обойдется вам в определенную сумму денег. В этом выпуске вы узнаете хитрости и советы, которые помогут увеличить вероятность на победу в этих аттракционах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти хитрости помогут вам обмануть популярные аттракционы-лохотроны Вы наверняка встречали такие аттракционы в городе. Всем желающим предлагается выиграть денежный приз, провисев на специальном турнике пару минут, проехав на...