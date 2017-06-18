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Эти хитрости помогут вам обмануть популярные аттракционы-лохотроны

18.06.2017 23:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы наверняка встречали такие аттракционы в городе. Всем желающим предлагается выиграть денежный приз, провисев на специальном турнике пару минут, проехав на необычном велосипеде 10 метров, поднявшись по «пьяной» лестнице или съев печенье на скорость. Вам помет показаться, что задача очень проста. Но не спешите отдавать деньги лохотронщикам, ведь по статистике большинство людей не справляется даже после нескольких попыток. Разумеется, каждая такая тренировка обойдется вам в определенную сумму денег. В этом выпуске вы узнаете хитрости и советы, которые помогут увеличить вероятность на победу в этих аттракционах.Эти хитрости помогут вам обмануть популярные аттракционы-лохотроны

 
 
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Вы наверняка встречали такие аттракционы в городе. Всем желающим предлагается выиграть денежный приз, провисев на специальном турнике пару минут, проехав на...

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