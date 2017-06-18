10 «золотых правил» построения новых отношений

При построении новых отношений (а вы же хотите, чтобы они были качественными?), руководствуйтесь простым здравым смыслом. Начало общения – это путь, который следует прокладывать аккуратно и тщательно, продумывая каждый следующий шаг. Не пытайтесь угадывать, что думает или хочет ваш партнер, чтобы не наделать глупостей и не спровоцировать ненужные споры и разногласия, и постарайтесь придерживаться основных правил для новых отношений, чтобы они стали максимально приятными для вас обоих.





1. Публичное выражение чувств

У людей разные уровни комфорта, когда речь идет о поведении пар в обществе. Найдите границу, которая удобна для вас двоих (держаться за руки, обниматься и т.д.) и не нарушайте её, поскольку отношение к этому вопросу у вас может быть разное.

2. Один день в неделю

Установите себе один день каждую неделю, когда вы будете проводить время только вдвоем, не привлекая никого больше в свою компанию. Совместное времяпровождение – это показатель «здоровья» для любых отношений.

3. Не удушайте своим вниманием

Быть вместе – здорово, а вот вести себя как сиамские близнецы – нет. Уважайте пространство друг друга и не приходите в ужас и ярость, если партнер попросит немного свободного времени для себя.

4. Не говорите о будущем, пока не придет время говорить о будущем

Ничто так не пугает мужчину, как перспектива иметь детей, прежде чем он на самом деле готов их иметь. Не думайте, что партнер не хочет быть с вами, если он уклоняется от разговоров на эту тему. Он просто получает удовольствие от того, что есть, и не совсем готов к увеличению количества людей в вашей интимной компании.

5. Подружитесь с друзьями вашего партнера

Это не означает, что им нужно активно втираться в доверие и из кожи вон лезть, чтобы понравиться, но для него (и вас) будет приятно, если вы станете чувствовать себя комфортно в кругу его приятелей.

6. Но не забывайте своих собственных

Не отталкивайте своих собственных друзей, которые были рядом с вами до появления вашего партнера. Если вдруг ваши новые отношения не сработают, то вам всегда понадобится этот круг поддержки из понимающих вас людей.

7. Не скрывайте своего прошлого

Вам не нужно рассказывать партнеру о смешной интрижке со своим университетским преподавателем, но и скрывать, что вы поддерживаете дружеские отношения со своим бывшим, тоже не стоит. Иначе ваш новый партнер может столкнуться с вами двумя на улице и очень удивиться.

8. Чрезмерная ревность

Не затевайте скандал только потому, что он взглянул на привлекательную девушку, сидящую за соседним столиком. То же самое касается и вашего партнера по отношению к вам. Чрезмерная ревность и чувство собственничества еще никогда до добра не доводило.

9. Не рассказывайте о своих отношениях

Это ваши личные отношения, а не новый сюжет «Санта-Барбары» для ваших друзей и знакомых. Не нужно рассказывать о том, что происходит между вами в быту и в спальне, в курилке с коллегами.

10. Не играйте в игры

Не заставляйте его гадать, что вы на самом деле имеете в виду, не играйте в игры и не говорите многозначительными загадками. Девушка-тайна – это интересно, но со временем это наскучивает, и тогда начинаются раздражение и конфликты.

Текст: Flytothesky.ru