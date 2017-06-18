Этот парень ушел с работы, чтобы путешествовать по всему миру

Год назад житель Брюсселя Джонатан Куббен Киньонес решительно уволился с весьма успешной должности бизнес-консультанта, продал автомобиль и взял билет на Кубу в один конец. Случилось это марте 2016 года, и, конечно же, мама Джонатана была весьма взволнована его решением. Год спустя этот активный турист все еще бродит по миру, систематически отправляя домой краткое послание: «Мама, я в полном порядке».





Его фотографии сразу становятся вирусными в Сети, а он продолжает позировать на фоне самых опасных достопримечательностей, делая свои снимки еще более захватывающими. То, что изначально было просто разумным вариантом, чтобы успокоить маму и убедить её, что сын в безопасности, превратилось в целую кругосветную кампанию. Именно так Джонатан избавился от жизни, которая не давала ему почувствовать себя счастливым, и он хочет мотивировать и других людей на такой шаг. «Путешествовать любят все, вам просто стоит осмелиться и начать, – говорит он. – Я стараюсь показать всем людям, что мир – это чудесное место…»





У Джонатана постоянно растет его команда фанатов по мере того, как он колесит по городам, странам и материкам, и теперь на Instagram у него уже больше 260 тысяч преданных фоловеров. В начале мая даже его мама путешествовала с ним по Индонезии. Можно с уверенностью сказать, что он действительно в абсолютном порядке!

































Текст: Flytothesky.ru