Православные отметят 7 июля Рождество Иоанна Предтечи

Православная церковь отметит 7 июля Рождество Иоанна Предтечи — в этот день верующие возносят молитвы одному из самых почитаемых в православии святых. Sputnik рассказывает об истории и традициях праздника в честь святого Иоанна.

Рождество Иоанна Предтечи

Это один из христианских праздников, был установлен в честь того, что у престарелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы родился сын. Его, этого малыша, и начали именовать Иоанном Крестителем, или Предтечей. Примечательно, что Иоаннн родился ровно на 6 месяцев раньше, что Иисус Христос.

Новости религии на Sputnik >>

Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — один из редких праздников в православии, когда отмечают день рождения — это только Рождество Христово и рождество Пресвятой Богородицы. Таким образом, праздник подчеркивает особое положение Иоанна Предтечи среди особо почитаемых святых.

Принято также считать, что Иоанн Креститель — самый почитаемый из христианских святых после Богородицы.

Святыни Иоанна Предтечи

Согласно церковным преданиям, Иоанну Крестителю по приказу Ирода Антипы из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи отсекли голову, сегодня она — одна из наиболее почитаемых святынь христианского мира.

Какие цветы бывают в храмах на праздники >>

Голову Иоанна передали вместе с телом его ученикам, которые захоронили ее на священной земле. В память об этих событиях в православии установлен день усекновения главы святого Иоанна Крестителя — 11 сентября. В этот день нужно соблюдать строгий пост.

Еще одной святыней, связанной с Иоанном Предтечей, считается Десница Крестителя. Иоанн Предтеча возложил десницу на голову Спасителя, когда крестил Его в водах реки Иордан.

Иконография Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель на иконах изображается, как правило, в виде очень худого бородатого мужчины средних лет в одежде из грубой верблюжьей шерсти. Фигура Иоанна Крестителя изображена на первом плане картины русского художника Александра Иванова "Явление Христа народу".

Как обнаружили мощи святого Иоанна Кормянского >>

Икона Рождество Иоанна Предтечи по своему стилю похожа на изображение Рождества Господа Иисуса Христа.

Чего нельзя делать на Рождество Иоанна

Согласно поверьям, 7 июля введет ряд запретов — того, что нельзя делать в праздник Иоанна.

Например, православным христианам нельзя ничего резать ножом, а особенно — фрукты или овощи круглой формы: яблоки, капусту, помидоры и другие.

Также на Рождество Иоанна нельзя петь и танцевать, ведь именно таким образом дочь царицы Иродиады выпросила казнь Иоанна.

Также принято считать, что с Иоанна начинается отсчет до осени — как говорят, "Иван Постный пришел, лето красное увел".