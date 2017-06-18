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Православные отметят 7 июля Рождество Иоанна Предтечи
19.06.2017 14:19 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Православная церковь отметит 7 июля Рождество Иоанна Предтечи — в этот день верующие возносят молитвы одному из самых почитаемых в православии святых. Sputnik рассказывает об истории и традициях праздника в честь святого Иоанна.
Рождество Иоанна Предтечи
Это один из христианских праздников, был установлен в честь того, что у престарелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы родился сын. Его, этого малыша, и начали именовать Иоанном Крестителем, или Предтечей. Примечательно, что Иоаннн родился ровно на 6 месяцев раньше, что Иисус Христос.
Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — один из редких праздников в православии, когда отмечают день рождения — это только Рождество Христово и рождество Пресвятой Богородицы. Таким образом, праздник подчеркивает особое положение Иоанна Предтечи среди особо почитаемых святых.
Принято также считать, что Иоанн Креститель — самый почитаемый из христианских святых после Богородицы.
Святыни Иоанна Предтечи
Согласно церковным преданиям, Иоанну Крестителю по приказу Ирода Антипы из-за козней иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи отсекли голову, сегодня она — одна из наиболее почитаемых святынь христианского мира.
Голову Иоанна передали вместе с телом его ученикам, которые захоронили ее на священной земле. В память об этих событиях в православии установлен день усекновения главы святого Иоанна Крестителя — 11 сентября. В этот день нужно соблюдать строгий пост.
Еще одной святыней, связанной с Иоанном Предтечей, считается Десница Крестителя. Иоанн Предтеча возложил десницу на голову Спасителя, когда крестил Его в водах реки Иордан.
Иконография Иоанна Крестителя
Иоанн Креститель на иконах изображается, как правило, в виде очень худого бородатого мужчины средних лет в одежде из грубой верблюжьей шерсти. Фигура Иоанна Крестителя изображена на первом плане картины русского художника Александра Иванова "Явление Христа народу".
Икона Рождество Иоанна Предтечи по своему стилю похожа на изображение Рождества Господа Иисуса Христа.
Чего нельзя делать на Рождество Иоанна
Согласно поверьям, 7 июля введет ряд запретов — того, что нельзя делать в праздник Иоанна.
Например, православным христианам нельзя ничего резать ножом, а особенно — фрукты или овощи круглой формы: яблоки, капусту, помидоры и другие.
Также на Рождество Иоанна нельзя петь и танцевать, ведь именно таким образом дочь царицы Иродиады выпросила казнь Иоанна.
Также принято считать, что с Иоанна начинается отсчет до осени — как говорят, "Иван Постный пришел, лето красное увел".
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Иоанн Креститель считается самым почитаемым после Богородицы святым - он по материнской линии родственник Христа, поэтому его праздник для многих верующих...
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