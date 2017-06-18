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20 красивейших пещер в мире

19.06.2017 14:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Огромные пещеры весьма солидного возраста (от нескольких миллионов до нескольких тысяч лет) – это завораживающее и таинственное зрелище, созданное природой. Некоторые из них настолько красивы, что заслуживают особого внимания.

1. Куэва-де-лос-Кристалес (Мексика)

20 красивейших пещер в мире

Обнаруженная в 2000 году во время буровых работ, вулканическая пещера Кристаллов – это самое настоящее сверкающее чудо. Многие из кристаллов возрастом около полумиллиона лет могут доходить до одного метра в диаметре, а края их остры как бритвенное лезвие. Кстати, температура в пещере может опускаться до 40 градусов ниже нуля.

2. Пещера Вайтомо Глоуворм (Новая Зеландия)

20 красивейших пещер в мире

Эта древнейшая (30 миллионов лет) пещера является одним из самых ярких проявлений естественной земной биолюминесценции. Тысячи светлячков живут на её стенах и излучают ослепительно голубой свет, чтобы привлечь добычу.

3. Голубой грот (Италия)

20 красивейших пещер в мире

Гротто Аззурро расположен на острове Капри и известен своей лучистой голубой водой. Местные жители утверждают, что в нём обитают сирены и черти. Когда солнечный свет попадает в пещеру через подводный вход, вода отфильтровывает красный свет и оставляет только синий свет, который и освещает всю пещеру.

4. Ледниковая пещера Ватнаёкюль (Исландия)

20 красивейших пещер в мире

Ледниковые пещеры лучше всего посещать в осенне-зимний период, когда лёд особенно крепкий и нет риска его обвала. Ярко-синий цвет – это особая «примета» таких ледниковых пещер, которые не подвержены воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей.

5. Пещера Прайя Накхон (Таиланд)

20 красивейших пещер в мире

Пещера Прайя Накхон расположена в национальном парке Као Сам Рой Йот. Через обрушившуюся верхнюю часть в пещеру проникают солнечные лучи и причудливо освещают павильон Куха Карунас, выстроенный в 1890 году для короля Таиланда.

6. Мраморные пещеры (Чили)

20 красивейших пещер в мире

Мраморные пещеры находятся в Патагонии возле озера Хенераль Каррера. Это красивейшая пещерная структура в мире, в которой кристально чистая вода в буквальном смысле слова подсвечивается ослепительно голубыми ледяными стенами. Волшебное, сказочное, нереальное и почти неземное зрелище!

7. Пещеры на склоне вулкана Мутновского (Россия)

20 красивейших пещер в мире

Невероятная шутка природы – сотворить ледниковые пещеры практически на склоне вулкана. Горячие источники «вырезали» удивительные формы этих пещер, а свет, проникающий через их своды, создаёт невероятную игру цветов: зеленого, голубого и пурпурного.

8. Пещера Донгзонг (Китай)

20 красивейших пещер в мире

Пещера образовалась несколько тысяч лет тому назад, но сейчас её используют крайне оригинальным способом – с 1984 года в ней проводят занятия. Она вмещает порядка 200 студентов и 8 преподавателей.

9. Пещера Фингала (Шотландия)

20 красивейших пещер в мире

Это удивительное природное творение находится на острове Стаффа. Невероятная геометрическая структура пещеры вполне естественного происхождения, её сформировала горячая лава, которая при охлаждении создавала шестиугольные узоры, а потом дальнейшие трещины уже создали характерные колонны-столбики.

10. Пещера тростниковой флейты (Китай)

20 красивейших пещер в мире

Единственное искусственное творение в этой пещере – это современное освещение. Возраст у пещеры почтенный, на её стенах обнаружены надписи, датирующиеся 792 годом нашей эры. А название было дано в честь камышей, которые в изобилии растут рядом с входом. Внутренние пещерные образования плюс потрясающее освещение дают неимоверный эффект.

11. Пещера Эллисона (США)

20 красивейших пещер в мире

Эта темная пещера глубиной в 180 метров находится в штате Джорджия. Пещера-мечта для любителей спускаться в земные недра. Ровно 8 секунд для свободного падения камня с поверхности до дна.

12. Пещера Кяут Сай (Мьянма)

20 красивейших пещер в мире

Древние народные сказания говорят, что в 13 веке местные жители укрывались в пещере от нашествия монголов. Теперь на склоне утеса, прямо у входа в пещеру, выстроен буддийский храм. Здесь медитируют монахи и фотографируются туристы.

13. Пещера Сон Дунг (Вьетнам)

20 красивейших пещер в мире

Эта крупнейшая в мире пещера, обнаруженная в 1991 году, расположена во вьетнамской провинции Куанг Бинь. Её ширина около 200 метров, высота – 150 метров, длина – более 10 км. Выглядит очень массивно, внушительно и величественно.

14. Пещеры-ледники Айсризенвельт (Австрия)

20 красивейших пещер в мире

Огромнейшие ледяные пещеры Айсризенвельт были найдены в конце 19 века. Пещерный лабиринт простирается на 40 километров, а внутренняя структура подвержена постоянным изменениям, ведь лёд постоянно подтаивает и снова замерзает.

15. Пещера Ордынская (Россия)

20 красивейших пещер в мире

Пещера Ордынская находится на Урале, и это великолепное место для любителей погружения под воду, поскольку в пещере более 5 километров подводных камер. Вода настолько изумительно прозрачна, что подводный обзор составляет почти 45-50 метров.

16. Карлсбадские пещеры (США)

20 красивейших пещер в мире

Карлсбадские пещеры расположены в национальном парке Нью-Мексико. Красивейшая пещерная сеть возрастом в 4-6 миллионов лет, была сотворена природой в результате разъедания известняка серной кислотой. Массивные залежи гипса, глины и ила в пещерах придают им неимоверный внешний вид.

17. Пещера Бартон Крик (Белиз)

20 красивейших пещер в мире

Черепа! Именно это и отличает пещеру Бартон Крик. Когда-то её использовали индейцы майя в церемониальных и погребальных целях, а потому многие артефакты так и лежат среди природных пещерных образований.

18. Грот Джейта (Ливан)

20 красивейших пещер в мире

«Грохот воды» – так переводится название пещеры. В нижней части грота вы в буквальном смысле оглохнете от звуков летящей воды и воздуха, которые эхом отражаются по всей пещере. А в самой её глубине звуки природы заменяются подземной глубокой тишиной.

19. Пещеры Канго (Южная Африка)

20 красивейших пещер в мире

Канго – это сеть известняковых пещер. Многие из них в далеком прошлом служили жилищем для древних людей, теперь же Канго привлекает туристов, жаждущих приключений и острых ощущений.

20. Пещера Авен Арман (Франция)

20 красивейших пещер в мире

Авен Арман, или вглубь под землю на 100 метров. В пещере несколько сотен уникальных сталагмитов, некоторые из них достигают 30 метров в высоту.20 красивейших пещер в мире

Текст: Flytothesky.ru

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Огромные пещеры весьма солидного возраста (от нескольких миллионов до нескольких тысяч лет) – это завораживающее и таинственное зрелище, созданное природой....

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