20 красивейших пещер в мире

Огромные пещеры весьма солидного возраста (от нескольких миллионов до нескольких тысяч лет) – это завораживающее и таинственное зрелище, созданное природой. Некоторые из них настолько красивы, что заслуживают особого внимания.

1. Куэва-де-лос-Кристалес (Мексика)





Обнаруженная в 2000 году во время буровых работ, вулканическая пещера Кристаллов – это самое настоящее сверкающее чудо. Многие из кристаллов возрастом около полумиллиона лет могут доходить до одного метра в диаметре, а края их остры как бритвенное лезвие. Кстати, температура в пещере может опускаться до 40 градусов ниже нуля.

2. Пещера Вайтомо Глоуворм (Новая Зеландия)





Эта древнейшая (30 миллионов лет) пещера является одним из самых ярких проявлений естественной земной биолюминесценции. Тысячи светлячков живут на её стенах и излучают ослепительно голубой свет, чтобы привлечь добычу.

3. Голубой грот (Италия)





Гротто Аззурро расположен на острове Капри и известен своей лучистой голубой водой. Местные жители утверждают, что в нём обитают сирены и черти. Когда солнечный свет попадает в пещеру через подводный вход, вода отфильтровывает красный свет и оставляет только синий свет, который и освещает всю пещеру.

4. Ледниковая пещера Ватнаёкюль (Исландия)





Ледниковые пещеры лучше всего посещать в осенне-зимний период, когда лёд особенно крепкий и нет риска его обвала. Ярко-синий цвет – это особая «примета» таких ледниковых пещер, которые не подвержены воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей.

5. Пещера Прайя Накхон (Таиланд)





Пещера Прайя Накхон расположена в национальном парке Као Сам Рой Йот. Через обрушившуюся верхнюю часть в пещеру проникают солнечные лучи и причудливо освещают павильон Куха Карунас, выстроенный в 1890 году для короля Таиланда.

6. Мраморные пещеры (Чили)





Мраморные пещеры находятся в Патагонии возле озера Хенераль Каррера. Это красивейшая пещерная структура в мире, в которой кристально чистая вода в буквальном смысле слова подсвечивается ослепительно голубыми ледяными стенами. Волшебное, сказочное, нереальное и почти неземное зрелище!

7. Пещеры на склоне вулкана Мутновского (Россия)





Невероятная шутка природы – сотворить ледниковые пещеры практически на склоне вулкана. Горячие источники «вырезали» удивительные формы этих пещер, а свет, проникающий через их своды, создаёт невероятную игру цветов: зеленого, голубого и пурпурного.

8. Пещера Донгзонг (Китай)





Пещера образовалась несколько тысяч лет тому назад, но сейчас её используют крайне оригинальным способом – с 1984 года в ней проводят занятия. Она вмещает порядка 200 студентов и 8 преподавателей.

9. Пещера Фингала (Шотландия)





Это удивительное природное творение находится на острове Стаффа. Невероятная геометрическая структура пещеры вполне естественного происхождения, её сформировала горячая лава, которая при охлаждении создавала шестиугольные узоры, а потом дальнейшие трещины уже создали характерные колонны-столбики.

10. Пещера тростниковой флейты (Китай)





Единственное искусственное творение в этой пещере – это современное освещение. Возраст у пещеры почтенный, на её стенах обнаружены надписи, датирующиеся 792 годом нашей эры. А название было дано в честь камышей, которые в изобилии растут рядом с входом. Внутренние пещерные образования плюс потрясающее освещение дают неимоверный эффект.

11. Пещера Эллисона (США)





Эта темная пещера глубиной в 180 метров находится в штате Джорджия. Пещера-мечта для любителей спускаться в земные недра. Ровно 8 секунд для свободного падения камня с поверхности до дна.

12. Пещера Кяут Сай (Мьянма)





Древние народные сказания говорят, что в 13 веке местные жители укрывались в пещере от нашествия монголов. Теперь на склоне утеса, прямо у входа в пещеру, выстроен буддийский храм. Здесь медитируют монахи и фотографируются туристы.

13. Пещера Сон Дунг (Вьетнам)





Эта крупнейшая в мире пещера, обнаруженная в 1991 году, расположена во вьетнамской провинции Куанг Бинь. Её ширина около 200 метров, высота – 150 метров, длина – более 10 км. Выглядит очень массивно, внушительно и величественно.

14. Пещеры-ледники Айсризенвельт (Австрия)





Огромнейшие ледяные пещеры Айсризенвельт были найдены в конце 19 века. Пещерный лабиринт простирается на 40 километров, а внутренняя структура подвержена постоянным изменениям, ведь лёд постоянно подтаивает и снова замерзает.

15. Пещера Ордынская (Россия)





Пещера Ордынская находится на Урале, и это великолепное место для любителей погружения под воду, поскольку в пещере более 5 километров подводных камер. Вода настолько изумительно прозрачна, что подводный обзор составляет почти 45-50 метров.

16. Карлсбадские пещеры (США)





Карлсбадские пещеры расположены в национальном парке Нью-Мексико. Красивейшая пещерная сеть возрастом в 4-6 миллионов лет, была сотворена природой в результате разъедания известняка серной кислотой. Массивные залежи гипса, глины и ила в пещерах придают им неимоверный внешний вид.

17. Пещера Бартон Крик (Белиз)





Черепа! Именно это и отличает пещеру Бартон Крик. Когда-то её использовали индейцы майя в церемониальных и погребальных целях, а потому многие артефакты так и лежат среди природных пещерных образований.

18. Грот Джейта (Ливан)





«Грохот воды» – так переводится название пещеры. В нижней части грота вы в буквальном смысле оглохнете от звуков летящей воды и воздуха, которые эхом отражаются по всей пещере. А в самой её глубине звуки природы заменяются подземной глубокой тишиной.

19. Пещеры Канго (Южная Африка)





Канго – это сеть известняковых пещер. Многие из них в далеком прошлом служили жилищем для древних людей, теперь же Канго привлекает туристов, жаждущих приключений и острых ощущений.

20. Пещера Авен Арман (Франция)





Авен Арман, или вглубь под землю на 100 метров. В пещере несколько сотен уникальных сталагмитов, некоторые из них достигают 30 метров в высоту.

Текст: Flytothesky.ru

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