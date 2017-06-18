12-летняя девочка приняла роды у матери, и её эмоции действительно потрясающи

Любовь к брату или сестре – вещь особенная. Эта связь остается у детей на протяжении всей жизни. Но Джейси Деллапена, 12-летняя девочка из Миссисипи, сделала эту связь еще крепче, когда помогла своей маме в процессе родов.

«Джейси захотелось принять участие в рождении Задина полтора года назад, но мы считали, что она слишком мала, чтобы присутствовать при таком событии. В течение беременности ее папа и я долго обсуждали этот вопрос, и в итоге мы решили, что это может стать для неё хорошим и полезным опытом», – рассказывает Деде, мама девочки.

Деде говорит, что она всё-таки рекомендует другим людям, позволить их детям присутствовать при родах: «Если ваш ребенок достиг половой зрелости и достаточно взрослый для того, чтобы узнать о теле и сексе, родители должны позволить ему или ей стать свидетелем рождения ребенка».

Девочка присутствовала на всем процессе родов, чтобы мотивировать и поддержать маму. «Выражения на лице Джейси были действительно потрясающими. Во время потуг я смотрела на её лицо, и мне это очень помогло», – вспоминает Деде.

Неподдельные эмоции маленькой девочки восхитили многих людей, они поздравляли родителей с новым членом семьи и хвалили Джейси за её смелость и помощь маме. «Джейси в восторге от полученного опыта и новых впечатлений, которые ещё впереди!» – ответила Деде, когда её спросили, что чувствует девочка по поводу её известности в Интернете.

Действительно, эта история очень быстро стала вирусной, но Деде не чувствует, что это настолько существенно: «Это ничего не меняет. Даже если бы наша история не стала популярной, мы все равно продолжали бы жить в соответствии с нашими христианскими ценностями!»

Посмотрите на эти очень эмоциональные фото.

«Джейси захотелось принять участие в рождении Задина полтора года назад, но мы считали, что она ещё слишком мала. Её папа и я долго обсуждали этот вопрос, и в итоге мы решили, что это может стать для неё полезным опытом»





«Джейси приехала в больницу вместе со мной и моим мужем Заком около полудня. Мне сделали эпидуральную анестезию, чтобы последующие 8 часов прошли без боли. Примерно в 8 часов вечера действие анестезии начало заканчиваться, но уже начались потуги»





«Кровать мою быстро трансформировали, и Джейси очень расстроилась из-за недостающего роста… она думала, что не дотянется и не увидит рождение брата»





«Мой врач Уолтер Вулф предложил: «Джейси, подойди и прими малыша». Я была шокирована! Я сказала дочке, поскольку Зак боялся принять ребенка сам: «Вперед, Джейси!»





«Она подошла. Несмотря на боль от схваток и подруг, я наблюдала за лицом дочери и её потрясающими эмоциями»

«Я сконцентрировалась на лице дочери во время потуг, и мне это очень помогло! Доктор Вулф позволил Джейси самой принять ребенка. Мы все были переполнены эмоциями»





«Не каждый день ваш старший 12-летний ребенок принимает вашего нового ребенка»



