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У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

19.06.2017 13:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Желаете увидеть дальние галактики, но мощного телескопа у вас под рукой нет? Выход есть всегда. Купите себе сорт петуний под названием «Ночное небо», их лепестки – это самые настоящие маленькие вселенные, полные тайн и загадок.

Сорт петуний «Ночное небо» – это цветок насыщенного фиолетово-синего цвета с изумительными узорами на его лепестках. Эти потрясающие растения полностью оправдывают данное им название: распускаясь, они демонстрируют бескрайнее небо с множеством ярко белых звезд, напоминающих удаленные скопления галактик. Такие почти инопланетные узоры являются результатом перепада между ночной и дневной температурой, поэтому если вы захотите вырастить такие петунии у себя, тогда вам придется содержать их в тепле днем (около 37° С) и в прохладе ночью (около 10° С), чтобы добиться впечатляющего результата. Хотите обзавестись небольшой личной галактикой в пределах собственного дома? Вырастите петунии «Ночное небо».

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

Текст: Flytothesky.ruУ этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

 
 
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