У этих «галактических» цветков целые вселенные на их лепестках

Желаете увидеть дальние галактики, но мощного телескопа у вас под рукой нет? Выход есть всегда. Купите себе сорт петуний под названием «Ночное небо», их лепестки – это самые настоящие маленькие вселенные, полные тайн и загадок.

Сорт петуний «Ночное небо» – это цветок насыщенного фиолетово-синего цвета с изумительными узорами на его лепестках. Эти потрясающие растения полностью оправдывают данное им название: распускаясь, они демонстрируют бескрайнее небо с множеством ярко белых звезд, напоминающих удаленные скопления галактик. Такие почти инопланетные узоры являются результатом перепада между ночной и дневной температурой, поэтому если вы захотите вырастить такие петунии у себя, тогда вам придется содержать их в тепле днем (около 37° С) и в прохладе ночью (около 10° С), чтобы добиться впечатляющего результата. Хотите обзавестись небольшой личной галактикой в пределах собственного дома? Вырастите петунии «Ночное небо».





















































Текст: Flytothesky.ru