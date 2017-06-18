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За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

19.06.2017 15:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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До того как была разработана система Пантон, общепризнанной системы идентификации цветов не существовало. Однако попытки её создания все же были, и самой удачной из них является попытка художника, известного как А. Боогерт, который еще в 1692 году создал впечатляющий труд о смешивании цветов.

Книга «Traité des couleurs servant à la peinture à l’eau» (Теория цвета) – это учебник по цветам и оттенкам объемом в 800 страниц, и он, вероятно, был наиболее прогрессивным для того времени. В нем приведены образцы цветов, а также описания и даже инструкции о том, как добиться нужных оттенков и изменять тона, добавляя разное количество воды.

Исследователь книг Средневековья Эрик Кваккель изучил труд Боогерта, и после перевода книги пришел к выводу, что она предназначалась именно для обучения. К сожалению, до наших дней дошел только один её образец, а может он и был выпущен в одном экземпляре, поэтому немногие привилегированные ученики имели к учебнику доступ и смогли получить знания в этой сфере.

Книга в настоящее время находится на хранении в Bibliothèque Méjanes во французском городе Экс-ан-Прованс.

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

За 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

Текст: Flytothesky.ruЗа 271 год до появления системы Пантон была создана 800-страничная книга с образцами цветов

 
 
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До того как была разработана система Пантон, общепризнанной системы идентификации цветов не существовало. Однако попытки её создания все же были, и самой удачной...

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