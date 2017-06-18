



Однажды на образцово-показательную ферму приехал посетитель, обошел все хозяйство, внимательно осмотрел всех животных и спросил у хозяина: «А чем вы кормите своих свиней?»

«Ну, я даю им желуди, кукурузу и объедки со стола. А почему вы спрашиваете?»

«Потому что я член Ассоциации защиты животных! Мне кажется вы ужасно их кормите, вы не уважаете права свиней. Они не должны есть отходы и объедки. Это возмутительно. Я соберу пресс-конференцию. Я приглашу сюда журналистов».

Через несколько дней на ферму приехал другой посетитель. Он тоже осмотрел подворье и задал тот же вопрос. Фермер, наученный опытом, быстро ответил: «Я очень хорошо их кормлю. Они едят лосось, икру, креветки, стейки. А почему вы интересуетесь?»

«Потому что я работаю в Организации Объединенных Наций, и я считаю вопиющим тот факт, что вы кормите своих свиней деликатесами, когда на планете есть места, где люди умирают от голода. Я соберу пресс-конференцию. Я приглашу сюда журналистов».

Через какое-то время на ферме появился еще один гость. Он долго разглядывал всех животных, строения и технику, а потом, конечно же, задал аналогичный вопрос. Фермер отчаянно замахал руками: «Ну, что вы, что вы! Каждый день я выдаю всем свиньям деньги на карманные расходы, и они сами покупают всё, что захотят, в ближайшем магазине».

Текст: Flytothesky.ru