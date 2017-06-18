Почему всё так лень?

Истинные причины лени могут возникать из-за неуверенности в себе и страха перед неопределенностью. Например, человек хочет стать богатым, но он боится открывать собственное дело, потому что опасается, что может потерять деньги или стать предметом для насмешек друзей, став в их глазах неудачником.





В данном случае лень для этого человека выступает в качестве защитного механизма от тех действий, которые по мнению мозга могут принести вред. Хотя сам человек так не думает. Весь процесс этого механизма скрыт от сознания человека. Однако если вскрыть этот механизм, то с ленью справится станет гораздо легче.

1-я причина: страх не справиться с серьезной работой

Самое сложное в любом деле — начать это дело. Как это объясняет наука: когда планируется серьезная работа, мозг начинает симулировать активность, акцентируя внимание на незначительных и маловажных деталях. Таким образом он заменяет действительную сложную работу на более приятную и легкую, а также более безопасную с его точки зрения. В результате человек занимается всем, чем только возможно, но только не тем, что он должен сделать.

Как с этим бороться? Здесь достаточно сделать небольшое усилие над собой, после чего работа закипит. Активируется естественный стимул, который поможет закончить начатое. Мозг переключится с ненужных мыслей на работу. А в процессе работы может появится и интерес к работе.

Дайте себе установку: «Я сейчас уделю работе только 5 минут, а потом отвлекусь к своим социальным сетям или уборке квартиры». И за эти 5 минут работа вас просто поглотит, и вы уже не оторветесь, пока не закончите дело до конца.

Можно также разбивать одно большое дело на несколько маленьких этапов. Выполнение каждого этапа будет сопровождаться чувством завершенности и удовлетворенности, что в свою очередь исключит развитие внутреннего конфликта между желаниями и возможностями. Мозг не будет бояться, что дело может оказаться незаконченным, т.к. этот страх тоже может провоцировать лень.

2-я причина: отсутствие перерывов в работе

Организм подчинен определенным биоритмам, то есть периоды высокой концентрации чередуются с периодами низкой. Каждая из фаз длится примерно по 90 минут. Если через 1,5 часа интенсивной работы не наступает перерыв, то начинают подключаться гормоны стресса, в результате, чего активность мозга некоторое время не снижается, но зато потом довольно быстро наступает фаза истощения.

Эта фаза влечет за собой плохое самочувствие и настроение, а также лень и нежелание работать, чувство безысходности и потерянности, депрессию, сонливость.

Поэтому настоятельно рекомендуется делать периодические перерывы в работе и не стараться искусственно стимулировать себя с помощью кофе, поскольку это только усидит выработку гормона стресса.

3-я причина: парадокс перфекциониста

Стремление к совершенству может навредить. Статистикой уже давно подтверждено, что те, кто пытается абсолютно всё и всегда делать идеально, менее продуктивны чем те, кто не преследуют недостижимые идеалы и просто выполняют свое дело, как могут.

Почему? Во-первых, перфекционисты для выполнения задания используют гораздо больше времени, чем требуется. Во-вторых, они как правило долго ищут идеальные условия и обстоятельства, чтобы начать дело. В-третьих, они слишком сильно концентрируются на незначительных деталях и поэтому зачастую не видят общей картины.

Кстати компания Google, которая добилась успеха, намеренно набирает в свои ряды сотрудников с низкой успеваемостью в учебных заведениях. Как говорится, совершенству нет предела, а погоня за мнимыми идеалами мешает продуктивности и отнимает неоправданно много времени.

4-я причина: сила воли не безгранична

На первый взгляд кажется, что сила воли является качеством личности. Но ученые утверждают, что воля — это ресурс, который может истощиться. Если вы заставите себя сделать одно задание, то на следующее вас может просто не хватить.

Ученые одного исследовательского университета в США провели ряд экспериментов и пришли к следующему выводу: качество выполнения новых заданий снижается не просто из-за того, что эти задания сами по себе нежелательны для человека, а из-за того, что он осознанно решил этим заниматься, хотя мог бы и отказаться, то есть он задействовал свою силу воли.

Поэтому, когда вы беретесь за дело, для которого понадобиться вся ваша воля, то задумайтесь, не понадобиться ли Вам этот ресурс (то есть воля) в ближайшее время для выполнения более важных задач.

5-я причина: многофункциональность

Многозадачность стала неотъемлемым и обыденным качеством современного успешного человека. Однако результаты научных исследований показала иное: люди, справляющиеся с несколькими заданиями в одно и то же время, делают их одинаково некачественно.

Они склонны отвлекаться на посторонние дела, тяжело воспринимают новую информацию и медленно перестраиваются при переходе с одного задания на другое. От многофункциональности также ухудшается концентрация внимания.

Для того, чтобы выполнять задания надлежащим образом, необходимо сфокусироваться только на одном деле.

Конечно, также не стоит забывать о мотивации. Если у вас появилась появилась действительно желанная мечта, то никакая лень не станет препятствием для ее реализации. Есть такая поговорка: «Тот, кто хочет, ищет способ. Тот, кто не хочет, ищет оправдания». Ищите способы для реализации мечты, а не оправдания для своей лени. И всё у вас получится!

Текст: Flytothesky.ru