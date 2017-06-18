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Какому духовному учителю вы соответствуете?

19.06.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Даже если вы не являетесь верующим человеком, ваша жизнь так или иначе переполнена базовыми убеждениями. Эти принципы формируют наши поступки, притягивают определенных людей и события. Можно сказать, что абсолютно каждый человек на нашей планете обладает собственной философией. Предлагаем выяснить, какой духовный учитель наиболее вам близок в соответствии с вашими принципами и мироощущением?

 
 
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Даже если вы не являетесь верующим человеком, ваша жизнь так или иначе переполнена базовыми убеждениями. Эти принципы формируют наши поступки, притягивают...

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