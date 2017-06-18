Даже если вы не являетесь верующим человеком, ваша жизнь так или иначе переполнена базовыми убеждениями. Эти принципы формируют наши поступки, притягивают определенных людей и события. Можно сказать, что абсолютно каждый человек на нашей планете обладает собственной философией. Предлагаем выяснить, какой духовный учитель наиболее вам близок в соответствии с вашими принципами и мироощущением?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какому духовному учителю вы соответствуете? Даже если вы не являетесь верующим человеком, ваша жизнь так или иначе переполнена базовыми убеждениями. Эти принципы формируют наши поступки, притягивают...