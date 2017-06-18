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Эти советы помогут вам выжить в чрезвычайных ситуациях

19.06.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Существует огромное множество ситуаций, в которых человеку приходится действовать очень быстро и четко, чтобы спасти себе жизнь. Если вы будете знать советы из этого видео, то сможете перестать паниковать, выиграть во времени и выйти из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Вы когда-нибудь задумывались, как стоит вести себя в падающем лифте? А если вы ушли под лед, а вокруг ни души, чтобы вам помочь? Мы очень надеемся, что нечто подобное с вами не произойдет, но, как говорится, предупрежден — значит вооружен!Эти советы помогут вам выжить в чрезвычайных ситуациях

 
 
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Существует огромное множество ситуаций, в которых человеку приходится действовать очень быстро и четко, чтобы спасти себе жизнь. Если вы будете знать советы из...

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