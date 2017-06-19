Слон планируется всегда: зоопарк в Гродно думает над покупкой

В Гродненском зоопарке хорошо помнят слона Сурака, который умер в 2002 году, и думают о покупке нового слона. Интересно, что в зоопарке некоторое время экспонировалось сразу два слона, такая запись есть в рекламном буклете 1963 года издания.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Купание слонов на публике - дети в восторге 13

Любил воду, общение и строгий регламент

Впервые слон появился в Гродненском зоопарке в 1955 году — это была индийская слониха Машка. До того, как попасть в Гродно, она служила во Вьетнамской народно-освободительной армии.

Сурак приехал в середине 60-х, его привезли из Лейпцига. Он прожил в республике около 40 лет. Когда слон умер в 2002 году, ему должно было исполниться 45 лет.

"В те годы я еще не работал в зоопарке, но помню Сурака, как посетитель. Он был своенравный, с характером. Слоны принимают доминирование над собой человека, но оставляют за собой право выбора. Вот и Сурак был таким", — рассказал Sputnik заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.



© Sputnik/ Гродненский зоопарк

В январе 2002 года Сурак стал серьезно болеть. По словам сотрудников зоопарка, первым симптомом стало похудение. За короткий период животное потеряло около 500 килограммов и стало весить менее пяти тонн. У него очень болели ноги, он едва ходил. В лечении Сурака белорусские ветеринары консультировались со специалистами из московского зоопарка, поскольку еще в 1980-х годах, когда у слона проявились подобные симптомы болезни, коллеги из Москвы помогли его вылечить.

Жители Гродно, узнав о болезни Сурака, не оставались безучастными. Они приносили в зоопарк лекарства и еду: бананы, яблоки, апельсины, вареную картошку и т. д. Люди предлагали деньги, в помощь слону был открыт расчетный счет. Некоторые приносили даже спирт и водку на примочки животному. Но, к сожалению, все это не помогло.

По словам Гуменного, когда Сурак стал плохо себя чувствовать, он понимал, что с ним происходит что-то не то, и разрешал людям лечить себя.

"Он сам подставлял ноги для обработки, вел себя очень адекватно. Но все равно требовал, чтобы все было так, как он привык", — рассказал замдиректора.

По его словам, именно эта приверженность раз и навсегда установленному регламенту стала причиной смертельного травмирования слоном работницы зоопарка. Это произошло незадолго до смерти Сурака.

"Даже этот случай со смертельным исходом произошел потому, что работница поломала всю схему. От нее пахло алкоголем, она все делала не так", — пояснил Гуменный.Вспоминая Сурака, он также отметил, что слон очень любил воду. "Обливаться водой, плескаться любил. Очень был общительный", — сказал он.

Купи слона

По словам Гуменного, сейчас Гродненский зоопарк готовится к покупке нового слона. Уже построен новый слоновник и вольер — кстати, новое местожительство соответствует всем европейским стандартам содержания этих животных.

Новое жилище возведено ровно на том же месте, где раньше жил Сурак. Некоторое время назад в вольере около здания нового слоновника жили лошади, но сейчас, утверждает Гуменный, там никого нет.



© Sputnik/ Новый слоновник в Гродненском зоопарке пока обживают другие

Кроме того, добавил он, здание слоновника пока не сдано в эксплуатацию, но это произойдет в самое ближайшее время.

"Слон планируется всегда", — сказал замдиректора на вопрос Sputnik о том, думает ли зоопарк над покупкой нового животного.

"Другой вопрос, во сколько это обойдется. В Европе индийский слон стоит минимум 80 тысяч евро, плюс транспортные расходы — выйдет 120-150 тысяч евро. И то это минимальная сумма, за которую можно купить далеко не молодое и полное сил животное. Сколько оно проживет, каких медицинских и уходовых расходов потребует — никто этого не может прогнозировать", — сказал Гуменный.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Сегодня у них запланированы водные процедуры

Он также отметил, что перевозка слона — очень сложная логистическая операция. Если везти слона "очень издалека", нужно заказывать специальный грузовой чартерный авиарейс. Это баснословно дорогая услуга.

Привезти слона откуда-нибудь поближе можно поездом или автомобильным транспортом. Но и в этом случае для слона надо заказывать специальный автотранспорт или железнодорожный вагон.

Гуменный также добавил, что если когда-нибудь Гродненский зоопарк и обзаведется новым слоном, то это будет индийский слон.

"У африканских слонов более жесткий характер, они труднее в содержании", — пояснил он.

И никто не узнает, где могилка моя

Когда Сурак умер, его труп был захоронен по специальной технологии — для того, чтобы через несколько лет была возможность эксгумировать сохранный скелет. Могила слона, расположенная где-то на окраине Гродно, отошла в ведение Гродненского аграрного университета.

Ученые рассчитывали в 2007 году извлечь скелет Сурака и сделать скелетную скульптуру.

Был даже начат процесс сбора костей, однако затем он по непонятным причинам затормозился. В 2015 году вновь заговорили об эксгумации Сурака, но дальше разговоров дело вновь не пошло.

"Дело в том, что не могут найти могилу. Сейчас под Гродно все настолько изменилось, столько всего понастроили нового, изменили кадастровые границы земельных участков, что никто уже не может вспомнить, где похоронили Сурака", — рассказал Sputnik источник в научных кругах.

По его словам, "наверное, если бы очень хотели, то нашли". Он добавил, что могила Сурака находится в ведении аграрного университета.

"Но, видимо, дело в том, что это не очень нужно. Так что лучше пусть Сурак спокойно спит", — добавил пожелавший остаться неназванным собеседник Sputnik.