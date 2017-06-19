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Николь Кидман исполнилось 50 лет: роли актрисы в кино

20.06.2017 13:53 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Актриса Николь Кидман во вторник празднует свой день рождения — кинодиве 50! За свою жизнь Кидман успела стать иконой стиля и символом изысканности — как в образе, так и в исполнении ролей в кино.

В честь юбилея Кидман Sputnik рассказывает о самых ярких ролях актрисы — смотрите интерактивный материал с ее амплуа.

В 2003-м Кидман получила премию "Оскар" за роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы". За тот же фильм она получила "Золотой глобус". Всего у актрисы три "Золотых глобуса", приз "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, премия BAFTA и другие.

Среди самых известных фильмов Кидман — "Мулен Руж", "Другие", "Холодная гора", "Принцесса Монако". За богатство образов и мастерство Кидман часто называют одной из самых влиятельных актрис современности.

 
 
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Одной из самых уточенных современных голливудских актрис во вторник исполнилось 50 лет.

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