12 странных стандартов красоты в истории

Стандарты красоты в истории человечества претерпевали невероятные изменения , и то, что когда-то считалось весьма гламурным, сейчас выглядит странно, смешно и даже неприемлемо. По крайней мере, мы уже не бреем брови и не покрываем ноги специальной краской.

1. Покатые лбы в тренде у женщин Ренессанса

Глядя на картины эпохи Возрождения, можно заметить, что женщины выглядят немного странновато из-за чрезмерно покатых лбов. Это было важным показателем красоты, и женщины сбривали волосы для увеличения размера лба.

2. Окрашенные ноги во время Второй мировой войны





Во время Второй мировой войны женских нейлоновых колготок катастрофически не хватало. Тем не менее, ноги обязательно должны быть в чулках, и тогда приходилось прибегать к имитации внешнего вида нейлона, а точнее просто к покраске ног. Журнал LIFE в 1942 году: «Когда краска нанесена правильно, мужской глаз не различит ноги окрашенные от ног в чулках».

3. Невероятно маленькие ступни в Китае





Это одна из самых травматических форм модификации тела, но она была распространена среди жен и дочерей китайской знати в 13 веке. Маленьким девочкам 5-7 лет плотно бинтовали ступни, из-за чего кости ломались и деформировались. Однако это считалось сексуальным и эстетически привлекательным.

4. Изменение формы черепа у детей древних майя





Начиная с 1000 г. до н.э., древние майя модифицировали черепа младенцев. Голова ребенка привязывалась к доске, и череп становился плоским. Это не было связано с социальным статусом, а просто считалось красивым. Сходная практика существовала и у германских племен, а также гавайцев, таитян, инков и племен чинуки и чокто в Северной Америке.

5. Длинные ногти – тренд в Китае





У мужчин и женщин времен династии Цин (19 век) было модным отращивать ногти до 20-25 см длиной, а некоторые женщины даже носили золотые защитные приспособления, чтобы не повредить неудобный маникюр. Конечно же, ни о каком ручном труде и речи не было. Им приходилось полагаться на слуг, которые их одевали и кормили.

6. Мужские икры – фетиш Средневековья





В средние века, а также в течение 18 века мужчин ценили по форме их икроножных мышц. Сильный пол носил облегающие чулки для демонстрации своих сексуальных икр, а мужчинам с худыми ногами приходилось использовать специальные подкладки, чтобы визуально усовершенствовать икры.

7. Отсутствие ресниц в эпоху Возрождения





Для европейских женщин в средние века и в эпоху Возрождения удаление волос не ограничивалось только линией лба. Ресницы считались избыточно и вызывающе сексуальными, потому их полностью удаляли. Весьма болезненная процедура, надо сказать.

8. Черные зубы у японских женщин





Если вам надоело чистить зубы каждый день, есть хорошая альтернатива. В течение не одной тысячи лет японские женщины после замужества красили свои зубы в черный цвет. Это продолжалось до 19 века: во-первых, это было красиво, а во-вторых, символизировало супружескую верность.

9. Мушки на лице





В 18 веке прежний стандарт женщин с «голыми лицами» исчез, и дамы начали «надевать» мощный макияж. Особое распространение получили мушки, небольшие кусочки ткани, имитирующие родинки, которые клеили на лицо. Мушки были в форме звезд, кругов и квадратов, а их размещение на лице имело конкретное значение: у губы – кокетливость, а на правой щеке означало, что женщина замужем.

10. Бледность лица и ложбинка бюста 17 века





Англия 17 века – это открытое декольте с обязательной ложбинкой бюста. Кроме того, в тренде мертвенная бледность – это символизировало состоятельность и возможность не пребывать на солнце, в отличие от простолюдинов.

11. Разноцветные брови древних китаянок





У древних китаянок была возможность проявить весь свой креатив. Они разрисовывали брови черной, синей или зеленой краской и придавали им форму в соответствии с трендом того времени. В какой-то момент в эпоху династии Хань модными были заостренные брови. Потом брови становились короткими и очень высокими, а один стиль назывался «скорбными бровями», когда брови были чрезмерно выгнуты вверх, что придавало лицу выражение грусти.

12. Греческая монобровь





У греков была совсем другая идея правильного «ношения» бровей. В Древней Греции признаком разума и чистоты у женщин считалась монобровь – брови, соединенные на переносице. Если этого нельзя было достичь естественным путем, соединение бровей дорисовывали.

Текст: Flytothesky.ru