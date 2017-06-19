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12 странных стандартов красоты в истории

20.06.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Стандарты красоты в истории человечества претерпевали невероятные изменения, и то, что когда-то считалось весьма гламурным, сейчас выглядит странно, смешно и даже неприемлемо. По крайней мере, мы уже не бреем брови и не покрываем ноги специальной краской.

1. Покатые лбы в тренде у женщин Ренессанса

12 странных стандартов красоты в истории

Глядя на картины эпохи Возрождения, можно заметить, что женщины выглядят немного странновато из-за чрезмерно покатых лбов. Это было важным показателем красоты, и женщины сбривали волосы для увеличения размера лба.

2. Окрашенные ноги во время Второй мировой войны

12 странных стандартов красоты в истории

Во время Второй мировой войны женских нейлоновых колготок катастрофически не хватало. Тем не менее, ноги обязательно должны быть в чулках, и тогда приходилось прибегать к имитации внешнего вида нейлона, а точнее просто к покраске ног. Журнал LIFE в 1942 году: «Когда краска нанесена правильно, мужской глаз не различит ноги окрашенные от ног в чулках».

3. Невероятно маленькие ступни в Китае

12 странных стандартов красоты в истории

Это одна из самых травматических форм модификации тела, но она была распространена среди жен и дочерей китайской знати в 13 веке. Маленьким девочкам 5-7 лет плотно бинтовали ступни, из-за чего кости ломались и деформировались. Однако это считалось сексуальным и эстетически привлекательным.

4. Изменение формы черепа у детей древних майя

12 странных стандартов красоты в истории

Начиная с 1000 г. до н.э., древние майя модифицировали черепа младенцев. Голова ребенка привязывалась к доске, и череп становился плоским. Это не было связано с социальным статусом, а просто считалось красивым. Сходная практика существовала и у германских племен, а также гавайцев, таитян, инков и племен чинуки и чокто в Северной Америке.

5. Длинные ногти – тренд в Китае

12 странных стандартов красоты в истории

У мужчин и женщин времен династии Цин (19 век) было модным отращивать ногти до 20-25 см длиной, а некоторые женщины даже носили золотые защитные приспособления, чтобы не повредить неудобный маникюр. Конечно же, ни о каком ручном труде и речи не было. Им приходилось полагаться на слуг, которые их одевали и кормили.

6. Мужские икры – фетиш Средневековья

12 странных стандартов красоты в истории

В средние века, а также в течение 18 века мужчин ценили по форме их икроножных мышц. Сильный пол носил облегающие чулки для демонстрации своих сексуальных икр, а мужчинам с худыми ногами приходилось использовать специальные подкладки, чтобы визуально усовершенствовать икры.

7. Отсутствие ресниц в эпоху Возрождения

12 странных стандартов красоты в истории

Для европейских женщин в средние века и в эпоху Возрождения удаление волос не ограничивалось только линией лба. Ресницы считались избыточно и вызывающе сексуальными, потому их полностью удаляли. Весьма болезненная процедура, надо сказать.

8. Черные зубы у японских женщин

12 странных стандартов красоты в истории

Если вам надоело чистить зубы каждый день, есть хорошая альтернатива. В течение не одной тысячи лет японские женщины после замужества красили свои зубы в черный цвет. Это продолжалось до 19 века: во-первых, это было красиво, а во-вторых, символизировало супружескую верность.

9. Мушки на лице

12 странных стандартов красоты в истории

В 18 веке прежний стандарт женщин с «голыми лицами» исчез, и дамы начали «надевать» мощный макияж. Особое распространение получили мушки, небольшие кусочки ткани, имитирующие родинки, которые клеили на лицо. Мушки были в форме звезд, кругов и квадратов, а их размещение на лице имело конкретное значение: у губы – кокетливость, а на правой щеке означало, что женщина замужем.

10. Бледность лица и ложбинка бюста 17 века

12 странных стандартов красоты в истории

Англия 17 века – это открытое декольте с обязательной ложбинкой бюста. Кроме того, в тренде мертвенная бледность – это символизировало состоятельность и возможность не пребывать на солнце, в отличие от простолюдинов.

11. Разноцветные брови древних китаянок

12 странных стандартов красоты в истории

У древних китаянок была возможность проявить весь свой креатив. Они разрисовывали брови черной, синей или зеленой краской и придавали им форму в соответствии с трендом того времени. В какой-то момент в эпоху династии Хань модными были заостренные брови. Потом брови становились короткими и очень высокими, а один стиль назывался «скорбными бровями», когда брови были чрезмерно выгнуты вверх, что придавало лицу выражение грусти.

12. Греческая монобровь

12 странных стандартов красоты в истории

У греков была совсем другая идея правильного «ношения» бровей. В Древней Греции признаком разума и чистоты у женщин считалась монобровь – брови, соединенные на переносице. Если этого нельзя было достичь естественным путем, соединение бровей дорисовывали.12 странных стандартов красоты в истории

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Стандарты красоты в истории человечества претерпевали невероятные изменения, и то, что когда-то считалось весьма гламурным, сейчас выглядит странно, смешно и даже...

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