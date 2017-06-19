Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

1. Трава после удара молнии





Волк из ёршиков для чистки труб





Черепашка верхом на медузе





Гипс (3D-печать) с ультразвуком – кости восстанавливаются на 40% быстрее





Фейерверк – перефокусировка камеры во время взрыва





Висмут – химический элемент с удивительной радужной оксидной поверхностью





Совершенные кубики пирита авторства самой природы





Монеты, уложенные так, что они свисают за край стола





Закат и затмение, происходящие одновременно





Горизонтальная спираль из кирпичей в новом здании ресторана





Песчаная отмель в Бермудском треугольнике, поймавшая в ловушку 16 кораблей





Кусок искусства. Все цвета уложены слоями для создания картины. Каждый срез продается за 5000 долларов





Редкое фото задней части плотины Гувера до того, как она заполнена водой, 1936





Череп ребенка перед выпадением молочных зубов





Шкафчик с эффектом цифровых помех





Абсолютная точность современного компьютерного томографа





Глазами человека (вверху) и глазами кошки (внизу)





Sverd i fjell – клинки в камне, Норвегия





Облако «НЛО»





Самый глубокий бассейн в мире – 34 м глубиной и 2271247 л вместимости





Расплавленное стекло в сгоревшем здании





Как выглядит пластиковая бутылка до добавления сжатого воздуха





Внутренний механизм часов Patek Philippe, считающийся лучшим производителем часов в мире





Мост через замерзшую реку





Вид на космический корабль «Атлантис» с Международной космической станции





Капустная геометрия





. Если бы у Земли были кольца, как у Сатурна





Все человечество на одном фото… почти





Ящерица, сбросившая кожу одним куском





Песчаные дюны Альгодон – изогнутый забор на границе в Южной Калифорнии





Дубай в 1990 году и Дубай в 2008 году – фото с одной и той же точки





На этом изображении 1 миллион разных цветов





Марлон Брандо до и после нанесения грима для роли в «Крестном отце»





Манхэттен сегодня и 400 лет назад





Это одна фотография





Поперечное сечение подводного кабеля





Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Гибралтара и дорога, пересекающая её





Пассажирский самолет в разрезе





Рыба, поедающая добычу в 10 раз больше её массы тела и в два раза длиннее





Гитлеру пришлось подрезать усы, чтобы надевать газовую маску. Так он выглядел до этого.





Источник фото: Ranker

Текст: Flytothesky.ru