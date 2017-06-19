ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

20.06.2017 14:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

1. Трава после удара молнии

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Волк из ёршиков для чистки труб

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Черепашка верхом на медузе

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Гипс (3D-печать) с ультразвуком – кости восстанавливаются на 40% быстрее

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Фейерверк – перефокусировка камеры во время взрыва

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Висмут – химический элемент с удивительной радужной оксидной поверхностью

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Совершенные кубики пирита авторства самой природы

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Монеты, уложенные так, что они свисают за край стола

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Закат и затмение, происходящие одновременно

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Горизонтальная спираль из кирпичей в новом здании ресторана

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Песчаная отмель в Бермудском треугольнике, поймавшая в ловушку 16 кораблей

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Кусок искусства. Все цвета уложены слоями для создания картины. Каждый срез продается за 5000 долларов

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Редкое фото задней части плотины Гувера до того, как она заполнена водой, 1936

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Череп ребенка перед выпадением молочных зубов

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Шкафчик с эффектом цифровых помех

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Абсолютная точность современного компьютерного томографа

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Глазами человека (вверху) и глазами кошки (внизу)

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Sverd i fjell – клинки в камне, Норвегия

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Облако «НЛО»

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Самый глубокий бассейн в мире – 34 м глубиной и 2271247 л вместимости

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Расплавленное стекло в сгоревшем здании

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Как выглядит пластиковая бутылка до добавления сжатого воздуха

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Внутренний механизм часов Patek Philippe, считающийся лучшим производителем часов в мире

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Мост через замерзшую реку

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Вид на космический корабль «Атлантис» с Международной космической станции

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Капустная геометрия

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

. Если бы у Земли были кольца, как у Сатурна

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Все человечество на одном фото… почти

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Ящерица, сбросившая кожу одним куском

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Песчаные дюны Альгодон – изогнутый забор на границе в Южной Калифорнии

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Дубай в 1990 году и Дубай в 2008 году – фото с одной и той же точки

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

На этом изображении 1 миллион разных цветов

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Марлон Брандо до и после нанесения грима для роли в «Крестном отце»

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Манхэттен сегодня и 400 лет назад

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Это одна фотография

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Поперечное сечение подводного кабеля

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Гибралтара и дорога, пересекающая её

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Пассажирский самолет в разрезе

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Рыба, поедающая добычу в 10 раз больше её массы тела и в два раза длиннее

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Гитлеру пришлось подрезать усы, чтобы надевать газовую маску. Так он выглядел до этого.

Взгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

Источник фото: Ranker

Текст: Flytothesky.ruВзгляните на эту подборку интересных фотографий. Наш мир поистине удивителен!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. Трава после удара молнии Волк из ёршиков для чистки труб Черепашка верхом на медузе Гипс (3D-печать) с ультразвуком – кости восстанавливаются на 40% быстрее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Николь Кидман исполнилось 50 лет: роли актрисы в кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика