Притча об излишней суете





Закинув удочку, рыбак улегся на берегу реки и наслаждался теплом дневного солнца и ожиданием улова.

В это время вдоль реки прогуливался бизнесмен, выбравшийся ненадолго на природу, чтобы сделать передышку от офисных стрессов. Заметив лежащего рыбака, он решил выяснить, почему этот рыбак в рабочий день вальяжно лежит в тенечке и ловит рыбу вместо того, чтобы зарабатывать на жизнь для себя и своей семьи.

«Одной ловлей рыбы вы не проживете, – наставительно сказал бизнесмен рыбаку. – Нужно вкалывать, а не лежать на травке!»

Рыбак поднял глаза на бизнесмена, улыбнулся и ответил: «И что я от этого получу?»

«Вы можете поставить сети и поймать больше рыбы!»

«И затем что я от этого получу?» – продолжал дружелюбно улыбаться рыбак.

Бизнесмен ответил: «Вы будете зарабатывать деньги, и вы сможете купить лодку и ловить еще больше рыбы!»

«И что потом?» – снова спросил рыбак.

Бизнесмен начал раздражаться: «Вы купите рыболовное судно и наймете людей, которые будут работать на вас!»

«И что потом?» – повторил рыбак.

Бизнесмен разозлился: «Вы что не понимаете? У вас будет несколько рыболовных судов, они будут работать по всему миру, а команды судов будут ловить рыбу для вас!»

Рыбак пожал плечами: «И что я получу от этого?»

Бизнесмен побагровел от ярости и закричал: «Да вы станете настолько богатым, что вам больше не придется работать! Вы сможете проводить все ваше время, сидя на берегу реки, глядя на рассветы и закаты. У вас больше не будет никаких проблем!»

Рыбак, все еще улыбаясь, поднял глаза и сказал: «А как вы думаете, что я сейчас делаю?»

Текст: Flytothesky.ru