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После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

20.06.2017 17:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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По статистике с 1998 года в США от теплового удара погибло около 712 детей после того, как их оставили в перегретых машинах. Благодаря одному разумному 10-летнему мальчику по имени Бишоп Карри из Мак-Кинни (Техас), такие трагические смерти, которые можно предотвратить, вскоре уйдут в прошлое.

Пятиклассник изобрел устройство под названием «Оазис» – умный маленький гаджет, который контролирует температуру внутри машины. Как только температура достигает определенного опасного уровня, устройство начинает подавать холодный воздух, одновременно предупреждая родителей и власти с помощью антенны. Идея создания «Оазиса» пришла Бишопу в голову после того, как он узнал, что полугодовалый соседский малыш погиб в перегретом авто. Хотя на данный момент у мальчика есть только трехмерная модель из гипса, он и его отец уже сумели собрать более 24 тысяч долларов на свое изобретение через сайт GoFundMe. Все средства пойдут на изготовление устройства, а также на получение патента.

С 1998 года в США от теплового удара погибло около 712 детей после того, как их оставили в перегретых машинах

После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

Одним из них был полугодовалый малыш, живший по соседству с 10-летним Бишопом Карри

После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

Узнав об этом, мальчик решил исправить ситуацию и создал устройство под названием «Oasis»

После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

«Oasis» контролирует температуру автомобиля и подает холодный воздух, когда машина перегревается

После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

Умное устройство также посылает уведомление родителям и властям с помощью антенны

После того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

Бишопу и его отцу удалось собрать более 24 тысяч долларов через сайт GoFundMe; все средства будут направлены на получение патента, а также производство устройства

Текст: Flytothesky.ruПосле того как маленький сосед погиб в перегревшейся машине, этот 10-летний мальчик создал устройство для предотвращения таких случаев

 
 
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По статистике с 1998 года в США от теплового удара погибло около 712 детей после того, как их оставили в перегретых машинах. Благодаря одному разумному 10-летнему...

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