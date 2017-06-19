У женщины было 10 детей. И всех звали одинаково…

Забавный случай в управлении социального обеспечения





Как-то раз в управление социального обеспечения зашла женщина, чтобы оформить пособие на детей.

Чиновник, просмотрев документы, уточнил у неё: «Сколько у вас детей?»

«Десять», – ответила женщина.

«И как их зовут?» – спросил тот.

«Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера и Лера», — ответила она.

«Их всех зовут Лерой?» – недоверчиво переспросил чиновник. – «А как же вы их собираете, когда хотите позвать домой с улицы?»

«Проще простого, – ответила женщина. – Я кричу «Лера», и все они прибегают».

«А если вы хотите позвать их к столу на ужин?»

«Я просто зову «Лера», иди ужинать», – ответила она.

«Ну а что вы делаете, когда вам нужен один конкретный ребенок, а не все сразу?» – продолжал допытываться чиновник.

«Это тоже очень легко, – пояснила женщина. – Тогда я зову по фамилии».

Текст: Flytothesky.ru