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У женщины было 10 детей. И всех звали одинаково…
20.06.2017 16:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Забавный случай в управлении социального обеспечения
Как-то раз в управление социального обеспечения зашла женщина, чтобы оформить пособие на детей.
Чиновник, просмотрев документы, уточнил у неё: «Сколько у вас детей?»
«Десять», – ответила женщина.
«И как их зовут?» – спросил тот.
«Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера, Лера и Лера», — ответила она.
«Их всех зовут Лерой?» – недоверчиво переспросил чиновник. – «А как же вы их собираете, когда хотите позвать домой с улицы?»
«Проще простого, – ответила женщина. – Я кричу «Лера», и все они прибегают».
«А если вы хотите позвать их к столу на ужин?»
«Я просто зову «Лера», иди ужинать», – ответила она.
«Ну а что вы делаете, когда вам нужен один конкретный ребенок, а не все сразу?» – продолжал допытываться чиновник.
«Это тоже очень легко, – пояснила женщина. – Тогда я зову по фамилии».
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Забавный случай в управлении социального обеспечения Как-то раз в управление социального обеспечения зашла женщина, чтобы оформить пособие на детей. Чиновник,...
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