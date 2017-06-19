7 мифов о любви, в которые мы продолжаем верить

Что связано с любовью? Да, почти все. Любовные страсти никогда не прекращали доминировать в нашем мире, многие мифы о них всё так же существуют, а люди продолжают ассоциировать любовь, которая нечаянно нагрянет, с идеальным видением партнерства. В чем же мы по-прежнему заблуждаемся?





1. Вы почувствуете её, когда встретите своего суженого

Этот феномен известен под названием «любовь с первого взгляда» – ощущение, которое вас накрывает, когда вы вдруг видите «того» или «ту», ваш мозг плавится, а гормоны начинают бушевать. Конечно, это вожделение может превратиться в любовь с течением времени. Но разумные люди не спешат безрассудно терять голову, потому что общение друг с другом – это ключ к дальнейшему пониманию. Вместо того чтобы доверять любви с первого взгляда, верьте в развитие реальных отношений и больше узнавайте друг о друге.

2. Нам суждено быть вместе небесами

Нет. Просто потому, что вы по уши влюбились в кого-то, не означает, что это организовано там, наверху. Жизнь, увы, работает по другому алгоритму. Например, не имеющие ничего общего между собой пары любят друг друга, но этим только себе вредят и друг друга мучают. Любовь – это не предписание свыше. Вам нужна совместимость, уважение, общие или схожие ценности, химия отношений и взаимная поддержка.

3. Первый раз – он самый показательный

Нет уж, извините. Причина, по которой первый опыт кажется самым глубоким, состоит в том, что люди, естественно, придают огромное значение всему своему «первому». Вы помните свой первый поцелуй, свой первый сексуальный опыт, свою первую любовь и даже свою первую неудачу, потому что это действительно запоминается. Тем не менее, вы можете влюбиться в «первого», быть с ними в течение многих лет и узнать, что это все полная фальшивка.

4. Любовь делает вас полноценным и самодостаточным

Это из разряда, что и «любовь – это все, что вам нужно». Нет, есть сотни вещей, которые могут заменить любовь, и вы при этом не будете чувствовать себя ущербным. Полюбите что ли самого себя в первую очередь. Вы должны чувствовать себя собой, а не частью кого-то другого, без кого и жизнь не мила. В мире есть немало радостей и помимо любовных страданий и переживаний.

5. У каждого есть своя половинка на Земле

Не хочется снимать с людей розовые очки, но родственные души и суженые навеки – это миф. Вернитесь и перечитайте предыдущий пункт. Не обольщайтесь мыслью об абсолютной моногамии или людях-однолюбах. Все в этом мире имеет свойство меняться. Просто будьте к этому готовы, чтобы потом не испытать жесточайшее разочарование.

6. Любовь непредсказуема

Нет, неправда. Существует даже научное исследование, проведенное Институтом Готтмана, в котором рассматривается предсказуемость отношений. К концу своей работы исследователи предсказывали разводы с точностью более 90%. По взаимодействию и поведенческим моделям это запросто можно предвидеть, конечно, если вы этого хотите.

7. И жили они долго и счастливо

Нет, ребята, это вам не киносказка, заканчивающаяся объятиями и поцелуем на фоне щебетания птичек и прекрасной музыки. Отношения – это тяжелая работа. Когда вы обретете любовь, вы должны взять на себя обязательство поддерживать это чувство и преодолевать трудности вместе. Иначе эта любовь рассыплется на мелкие кусочки, причем даже быстрее, чем вы думаете. Если вы не способны работать над совместными отношениями, «и жили они долго и счастливо» никогда не случится.

Так что любовь – эмоция загадочная. Это страшная сила, которая трансформирует жизнь и заставляет людей делать иррациональные вещи. С любовью люди меняются. Означает ли это, что все наши мысли о любви верны? Нет, но это не умаляет красоту чувства, которое заставляет сердце петь.

Текст: Flytothesky.ru