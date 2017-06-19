Эти психологические уловки позволят вам повысить свою продуктивность

Хотите ли вы повысить свою производительность так, чтобы вы могли делать больше, прилагая меньше усилий и затрачивая меньше времени? Говоря о производительности, мы зачастую имеем в виду тайм-менеджмент, более оперативную работу и мотивацию. Это работает только лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе мы рискуем «выгореть». Мы работаем слишком много и слишком поспешно, наш организм и мозг не в силах угнаться за таким темпом. А что если использовать другую схему работы для улучшения производительности? Она заключается в нашей основной мотивации, нашем внутреннем желании и энтузиазме. Попробуйте использовать 12 психологических уловок для того, чтобы перестроить мышление и создать такую среду, которая будет более щадяще вести к повышению производительности.





1. Признайте, что большинство из того, что вы делаете, просто не нужно

Если вы проанализируете то, что вы сделали за последние 40 часов работы, вы увидите, что около 30 часов затрачены на незапланированные, ненужные и непродуктивные действия. И так происходит постоянно! Если вы не верите, заведите дневник и каждые 15 минут записывайте то, что вы сделали. После 40 часов работы просмотрите свои записи. Вы наверняка удивитесь тому, сколько непродуктивных задач вы выполнили. Помните, что производительность заключается не в добавлении ежедневных задач, а в исключении ненужных действий.

2. В первую очередь делайте то, что должно быть сделано как можно скорее

Мы, как правило, расходуем большую часть своей умственной энергии на то, чтобы откладывать задачи на потом. Если вместо этого вы будете правильно расставлять приоритеты, то вы удивитесь тому, как изменится ваша производительность. Когда вы используете негативную энергию, думая о том, что вы не хотите что-то делать, то эта энергия не будет направлена на созидание и продуктивность. Один нюанс: все срочные задачи должны быть выполнены после НВЗ – наиболее важной задачи текущего дня.

Таким образом, ваш график работы в течение дня выглядит следующим образом:

Наиболее важная задача (НВЗ) Большинство неотложных и необходимых задач Все остальное за ограниченный период времени (например, 2 часа в день на все остальные задачи)





3. Отсрочьте свои бонусы и вознаграждения

Вознаграждайте себя за какую-то крупную выполненную задачу. Это программирует мозг на продуктивную работу и по времени, и по приоритету. Когда вы последовательны в выполнении задач, это мотивирует. Вскоре вы даже обнаружите, что менее важные задачи можно просто не делать, и тогда они вообще исчезнут!

4. Убедитесь в том, что ваша совесть чиста

Если вас обуревают негативные мысли и беспокойство о том, что вам нужно сделать, или даже стыд и чувство вины за задачи, которые вы делаете неправильно, то вы просто не можете быть производительным работником. Избавьтесь от негативных мыслей, забудьте о чувстве вины, пусть ваш мозг будет ясным, а совесть чистой!





5. Поздравляйте себя за то, что вы уже сделали

Ваш мозг будет подсознательно работать ещё лучше, если вы знаете, что будете оценены за полученные результаты. Для того чтобы тренировать свой мозг, вам нужно всего лишь верить в это, поздравлять и хвалить себя за то, что вы выполнили. Делайте это раз в день в течение 30 дней, и вы будете поражены тем, насколько яснее и чище стало ваше мышление, и насколько выросла производительность!

6. Фокусируйтесь на том, что вы делаете хорошо

Это основной ключ к улучшению производительности. Просто сосредоточьтесь на том, что вы делаете хорошо. Расставляйте приоритеты, и тогда вы достаточно быстро выполните все задачи. Когда вы вместо этого обращаете внимание на то, что у вас не получается, работа наверняка застопорится, а мотивация её закончить улетучится.





7. Сосредоточьтесь на том, какую пользу принесёт ваш продукт или услуга

Когда вы делаете акцент на том, насколько полезно то, что вы делаете, это мотивирует на выполнение задач. Мозгу не нравится работать над тем, что бесцельно. И напротив, работа над нужными и полезными задачами только подстёгивает и стимулирует умственную деятельность. Иными словами, дайте мозгу идеальные условия для продуктивной работы, а не пытайтесь сами сосредоточиться на производительности, и тогда мозг будет делать это за вас.

8. Стремитесь к балансу

Возвращаемся к вопросу о том, что выполнение ненужных задач ограничивает вашу производительность. Если вы, вместо этого, стремитесь к сбалансированности действий в течение рабочего дня, выполняете необходимые и приоритетные задачи, избавляетесь от непроизводительной работы 30 часов в неделю, то вы становитесь более продуктивным работником, затрачивая меньше усилий.

9. Взаимодействуйте с людьми

Если вы работаете в полном одиночестве, то ваша производительность и эффективность могут снизиться, а креативность угаснуть. Люди – это социальные существа, и если мы лишены общения, то есть риск утратить фокус и акцент на чём-либо. Чтобы ваша продуктивность не начала буксовать, возможно, вам потребуется больше времени для взаимодействия с другими людьми в течение рабочего дня.

10. Измените свою окружающую среду

Когда вы меняете свое окружение, то вы освобождаете мозг и подстёгиваете его к творчеству. И вот почему: когда окружающая среда изменяется, ваш мозг становится более «любопытным», а ваше восприятие обостряется, ведь вокруг вас уже новые люди и объекты!

11. Избегайте стремления к совершенству

Вам приходилось выполнять 90% проекта за 10 часов, а потом мучиться еще 20 часов, чтобы доделать остальные 10%? Стоят ли последние 10% таких временных затрат? Или же вы долго возитесь с работой, но быстро её заканчиваете за последний час перед сдачей? Примените профессиональное суждение. Если вы кардиохирург или специалист по микроэлектронике, то вам, вероятно, придется корпеть над всеми 100%. Но если вы пишете статью или книгу, обучаете людей или делаете многие другие вещи, то вы можете остановиться на 99% при полностью завершенных 90% работы. Не стремитесь к совершенству, иначе ваша производительность наверняка пострадает!

12. Планируйте своё время

Когда вы следите за своим временем, вы начинаете осознавать его важность и то, сколько времени теряется из-за ненужных задач. Одним из наиболее эффективных способов стать более продуктивным – это просто научиться планировать свое время. Анализируйте, что вы делаете каждые 15 минут, и это принесёт вам дополнительные результаты.





Текст: Flytothesky.ru