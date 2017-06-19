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Каждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно
20.06.2017 18:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Питуко. Это потрясающий бразильский пёсик, который каждый день ходит в магазин, чтобы купить себе еду, причем совершенно самостоятельно. «Все Питуко знают, –
Получив свой корм, пёс деловито отправляется домой. Конечно, работники зоомагазина не просто так дают Питуко свои товары. Все его покупки записываются, а потом приходят хозяева Питуко и оплачивают то, что он купил.
Но Питуко – парень разумный, и он заботится не только о себе и своем корме. Иногда его хозяева звонят в магазин, чтобы попросить что-то для других своих питомцев: кошачью еду или птичий корм – и Питуко всегда счастлив помочь. Он бежит в магазин за покупками для своих домашних компаньонов.
Кстати, а ваша собака справилась бы сама с покупками?
Работники зоомагазина записывают все его покупки, а потом приходят хозяева Питуко и их оплачивают
«Все знают Питуко… Его корм лежит на самой верхней полке, поэтому мы должны его снять и передать ему»
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Знакомьтесь, Питуко. Это потрясающий бразильский пёсик, который каждый день ходит в магазин, чтобы купить себе еду, причем совершенно самостоятельно. «Все Питуко...
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