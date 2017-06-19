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Каждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно

20.06.2017 18:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Питуко. Это потрясающий бразильский пёсик, который каждый день ходит в магазин, чтобы купить себе еду, причем совершенно самостоятельно. «Все Питуко знают, – говорит работник зоомагазина. – Его корм лежит на самой верхней полке, поэтому мы должны его снять и передать ему. Он громко лает, пока мы это не сделаем».

Получив свой корм, пёс деловито отправляется домой. Конечно, работники зоомагазина не просто так дают Питуко свои товары. Все его покупки записываются, а потом приходят хозяева Питуко и оплачивают то, что он купил.

Но Питуко – парень разумный, и он заботится не только о себе и своем корме. Иногда его хозяева звонят в магазин, чтобы попросить что-то для других своих питомцев: кошачью еду или птичий корм – и Питуко всегда счастлив помочь. Он бежит в магазин за покупками для своих домашних компаньонов.

Кстати, а ваша собака справилась бы сама с покупками?

Знакомьтесь, Питуко, потрясающий и очень самостоятельный бразильский пёсик, который каждый день ходит в магазин  

Каждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно

Работники зоомагазина записывают все его покупки, а потом приходят хозяева Питуко и их оплачивают

 Каждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно

«Все знают Питуко… Его корм лежит на самой верхней полке, поэтому мы должны его снять и передать ему»

Каждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно

Полное видео смотрите тут:

Posted by Agro Pet Paraí on Mittwoch, 17. Mai 2017

Текст: Flytothesky.ruКаждый день этот пёсик самостоятельно ходит за покупками, и весьма успешно

 
 
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