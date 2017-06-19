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Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

20.06.2017 18:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С приходом лета аквапарки всего мира испытывают наплыв посетителей всех возрастов, ищущих прохлады и развлечений. В Сан-Антонио (штат Техас), посетители с инвалидностью также могут присоединиться к веселью – для них открыт потрясающий аквапарк под названием Morgan’s Inspiration Island!

Аквапарки очень неудобны и чаще всего недоступны для людей с инвалидностью, но именно этот аквапарк хочет ситуацию в корне изменить, поэтому он и стал первым таким заведением в мире, предназначенным для особых посетителей.

«Наша цель – предложить им максимально безопасную, комфортную атмосферу без огромных толп людей, где они действительно смогут отдохнуть», – говорит Гордон Хартман, создатель аквапарка, сотрудничающий с родителями, врачами, учителями и психотерапевтами, чтобы сообща оборудовать аквапарк для гостей с самыми разными диагнозами.

Тут выдаются специальные браслеты – они позволяют родителям моментально найти детей, плюс предлагаются PneuChairs, удобные инвалидные коляски, их аренда, кстати, бесплатна. Все части парка доступны для инвалидных колясок, а для детей-инвалидов вход бесплатный. Теплота воды в парке регулируется – это сделано для гостей, которые особо чувствительны к прохладе!

«Аквапарк Morgan’s Inspiration Island – место для гостей с особыми физическими или умственными потребностями, здесь они могут плескаться и играть, не ощущая никаких преград, – рассказывает Хартман. – Не воспринимайте его как аквапарк для инвалидов; это аквапарк включения и вовлечения».

Аквапарки – места интересные, но они чаще всего недоступны для посетителей-инвалидов

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

С появлением Morgan’s Inspiration Island ситуация кардинально изменилась!

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Это первое заведение в мире такого типа для посетителей-инвалидов

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

«Мы хотим предложить гостям максимально безопасную, комфортную атмосферу без огромных толп людей, где они действительно смогут отдохнуть», – говорит Хартман, создатель парка

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Этот аквапарк – продолжение Morgan’s Wonderland в городе Сан-Антонио

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Он назван в честь Морган, дочки Гордона Хартмана, у которой тоже, кстати, ограниченные возможности

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Хартман создал Morgan’s Inspiration Island при участии родителей, врачей, учителей, психотерапевтов и воспитателей

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Парк обслуживает посетителей с самыми разнообразными диагнозами

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Тут выдаются специальные браслеты, потому дети точно не потеряются

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями
Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Семьи могут бесплатно арендовать PneuChairs, специальные кресла-коляски

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями
Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Все части парка доступны для инвалидных колясок

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

А для детей-инвалидов вход бесплатный

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями
Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

«Аквапарк – это место для гостей с особыми физическими или умственными потребностями, где они могут плескаться и играть, не ощущая никаких преград»

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

«Не воспринимайте его как аквапарк для инвалидов; это место включения и вовлечения»

Открылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

Текст: Flytothesky.ruОткрылся первый в мире аквапарк для людей с ограниченными возможностями

 
 
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С приходом лета аквапарки всего мира испытывают наплыв посетителей всех возрастов, ищущих прохлады и развлечений. В Сан-Антонио (штат Техас), посетители с...

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