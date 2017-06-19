Разговорились как-то врач и адвокат…





На светском приеме разговорились врач и адвокат.

Их увлеченный диалог постоянно прерывался людьми, которые подходили к врачу, кратко описывали свои недомогания и просили его совета.

После часа постоянных рекомендаций раздраженный врач спросил адвоката: «А что лично вы делаете, чтобы люди не приставали к вам, пытаясь получить юридическую консультацию, когда вы не в офисе?»

«Я даю им консультацию, – ответил адвокат. – А затем присылаю счет на оплату, и больше они меня вне офиса не беспокоят».

Врач был удивлен, но решил последовать его примеру.

На следующий день, все еще чувствуя себя немного неловко, врач подготовил счета всем тем, кто прерывал его накануне во время беседы. Собравшись нести свои счета на почту для рассылки, он заглянул в почтовый ящик и обнаружил там свеженький счет от адвоката.

Текст: Flytothesky.ru