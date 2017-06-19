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Детальная реконструкция головы мумии древнеегипетского сановника

20.06.2017 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Благодаря современной судебной медицине исследователи теперь знают, как выглядело реальное лицо этой мумии.

Детальная реконструкция головы мумии древнеегипетского сановника

3500 лет назад Небири был египетским сановником у Тутмоса III, фараона 18-й династии.

Теперь Небири – это довольно хорошо сохранившаяся голова, кстати, она стала самым древним, задокументированным случаем хронической сердечной недостаточности.

А благодаря удивительному проекту реконструкции, выполненному группой международных исследователей, мы наконец-то увидели лицо, которое было у Небири при жизни.

Детальная реконструкция головы мумии древнеегипетского сановника

Компьютерная обработка черепа и челюсти Небири стала возможной благодаря продвинутости современной судебной экспертизы, плюс программному обеспечению для восстановления лица. И для тех, кто активно участвовал в процессе, получение реального лица было очень важной задачей.

«Реконструкция – это, конечно, хорошо, но это не просто искусство в моих глазах, – говорит Филипп Шарлье, судебный патологоанатом и антрополог из Университета Париж-Декарт. – Это серьезная экспертно-криминалистическая работа, основанная на новейших методах восстановления лица и мягких тканей на черепе. Помимо красоты, здесь требуется анатомическая точность».

На момент смерти Небири было от 45 до 60 лет. Его останки (а точнее только череп) были обнаружены итальянским египтологом в 1904 году. Тело Небири уничтожили расхитители гробниц гораздо ранее.

Его голова, тем не менее, осталась абсолютно целой из-за того, что эксперты назвали «идеальной упаковкой».

Небири был завернут в полотняные бинты, пропитанные сложной смесью какого-то животного жира или масла, растительного бальзама, хвойной смолы и смолы фисташкового дерева.

Бальзамировщики вложили тампоны в нос, уши, глаза и рот мумии, что позволило его лицу максимально сохранить свою форму, даже когда ткани усохли и деформировались.

Исследователи также провели КТ-сканирование черепа и смогли изучить мозг, не вынимая его. В нем они не обнаружили никаких анатомических аномалий.

Результаты реконструкции действительно получились потрясающими. Теперь настоящий Небири внимательно смотрит на нас из глубины веков.Детальная реконструкция головы мумии древнеегипетского сановника

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Благодаря современной судебной медицине исследователи теперь знают, как выглядело реальное лицо этой мумии. 3500 лет назад Небири был египетским сановником у...

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